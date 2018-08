Ödlandbrand in Schwedt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) 400 Quadratmeter Ödland standen am Freitagnachmittag an der Kunower Straße in Schwedt in Flammen. Die hauptamtlichen kräfte der Feuerwehr waren mit Hilfeleistung- und Löschfahrzeug im Einsatz und hatten die Flammen innerhalb einer Viertelstand gelöscht. Dabei wurde die Hälfte des Wassers im 2000-Liter-Wassertank des Fahrzeuges verbraucht. Die Brandursache ist unklar. Vermutet wird eine weggeworfene Zigarettenkippe, die das Feuer ausgelöst haben könnte.(dir)