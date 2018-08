Viel brutto bringt wenig

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Statistiken sind etwas Schönes: Man kann fast alles mit ihnen beweisen. Fast drei Jahrzehnte nach der Einheit verdienen die Arbeitnehmer im Osten immer noch fast ein Viertel weniger als ihre Kollegen im Westen. Das klingt erst einmal dramatisch und nach Skandal.

Nur sagt der Bruttoverdienst nicht so viel aus. Entscheidend ist, was netto übrig bleibt. Wer mehr bekommt, dem werden wegen der Progression deutlich mehr Steuern abgezogen. Entscheidend aber ist, wie viel man von dem Geld kaufen kann, und darüber gibt es erstaunlich wenig Statistiken. So mancher zieht angesichts der hohen Gehälter begeistert nach München und ist schnell frustriert, weil viel davon von horrenden Mieten geschluckt wird. Auch in anderen Ballungsräumen wie Stuttgart oder Berlin sieht es nicht viel besser aus. Zudem sind der Biergartenbesuch oder viele Lebensmittel auf dem Land günstiger.

Das Problem sind Regionen mit zu wenigen Arbeitsplätzen in zukunftsträchtigen Branchen. Die gibt es im Westen genauso wie im Osten. Dagegen hilft kein höherer Mindestlohn, sondern erfolgreiche Firmenansiedlungen und einfallsreiche Unternehmer. Die brauchen ein positives Klima vor Ort und keine Weltuntergangsstimmung.