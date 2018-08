Markus Kluge

Buskow (MOZ) Neuruppins Feuerwehren mussten am Freitagabend nach Buskow ausrücken. An der Strecke zur Badestelle war aus bislang unbekannter Ursache eine Strohmiete in Brand geraten. Die Einsatzkräfte verhinderten das Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte ausgetrocknete Wiese. Der Schaden dürfte für den betroffenen Landwirt mehrere zehntausend Euro betragen. Foto: Markus Kluge