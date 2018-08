Sommer aus dem Glas

Als Saft: Angelika Schlau-Pilz verarbeitet in Spalten geschnittene Äpfel aus ihrem Garten in einem Dampfentsafter © Foto: Annemarie Diehr

In Scheiben: Björn Merten trocknet Äpfel im Dörrautomat, um sie im Herbst als Tee zu genießen. © Foto: Annemarie Diehr

Selbstgemachtes Kompott: Bärbel Herrig kocht das Obst aus ihrer Gartenparzelle jedes Jahr ein. Stachelbeeren, Kirschen und Apfelmus lagern in Gläsern in etlichen Kellerregalen, nur einen kleinen Vorrat für die Mahlzeiten mit ihrem Mann nimmt sie mit in die Laube. © Foto: Annemarie Diehr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Äpfel, Beeren, Gurken und Tomaten – Kleingärtner haben in diesem Sommer reichlich Ernte. Aus ihr entstehen Marmeladen und Eingemachtes nach Familienrezepten. Um Obst und Gemüse haltbar zu machen, gibt es aber noch andere Methoden.

Gläser mit Schraubdeckel hat Bärbel Herrig jahrelang gesammelt – in diesem Jahr ist damit Schluss. Gleich nach dem Verzehr wandern die Behälter für Apfelmus und -kompott, Süßkirschen und Stachelbeeren in den Container, denn ihren Garten in der Sparte „Neue Welt“ werden sie und ihr Mann aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen.

Noch füllen die Gläser mit Eingemachtem in ihrem Keller „etliche Etagen“, sagt die Fürstenwalderin. „So voll wie in diesem Jahr hing der Apfelbaum noch nie.“ Dessen Früchte kocht Bärbel Herrig ohne Zucker zu Mus oder Kompott – „kein Essen ohne Nachtisch“, schmunzelt sie. „Wir sind noch eine Generation, wo man alles verwertet hat. Jetzt die Äpfel, später Bohnen und Pflaumen.“ Letztere schmort sie im Ofen zu Mus.

Dass sie jemals ein Glas Marmelade gekauft hat, daran kann sich Angelika Schlau-Pilz nicht erinnern. Mit Beeren, Quitten und anderem Obst aus ihrem Garten experimentiert die 63-Jährige. Stachelbeere-Pralinenfrucht, eine Art süße Blaubeere, die am Baum wächst, ist die neueste Kreation. Nachbarn und ihre Familie schwärmen; ihre Söhne, sagt die Fürstenwalderin, machen sich mittlerweile selbst daran, nach den Familienrezepten Salz-Dill-Gurken oder Johannisbeerlikör anzusetzen.

„Früher“, daran erinnert sich Angelika Schlau-Pilz, „haben wir die Gläser noch im Topf oder in der Waschmaschine, der WM 66, eingekocht.“ Heute füllt sie das heiße Obst in sterilisierte Gläser, Schraubdeckel drauf, fertig. Äpfel landen auch im Dampfentsafter und werden so zu einem erfrischenden Getränk. „Für den Saft eignen sich schon die frühen Äpfel“, weiß sie.

In Flüssiges verwandelt auch Björn Merten Klaräpfel, die er bei befreundeten Kleingärtnern abstauben kann. Allerdings trocknet er sie, um im Herbst und Winter daraus Tee zu kochen. Obst und Gemüse macht der 33-Jährige mit einem Dörrautomaten haltbar. Darin wird ihnen über mehrere Stunden bei 40 Grad Celsius das Wasser entzogen. „Vitamine und Enzyme bleiben dadurch erhalten.“

Gemüse legt er in Salzlake ein: 50 Gramm Salz auf einen Liter Wasser empfiehlt er als Grundsubstanz. „Durch Fermentation bilden sich Milchsäurebakterien, die das Ganze haltbar machen, mindestens mehrere Monate“, sagt er. Auch bei jüngeren Menschen liege das im Trend; sie erproben die Methode mit Sauerkraut, Tomaten und Knoblauch.

Weil die wenigsten von ihnen einen eigenen Garten haben, hat Monja Schreppel im sozialen Netzwerk Facebook die Gruppe „Obstpflücker“ gegründet. Rhabarber und Pfirsiche werden dort zwischen Gartenbesitzern und Menschen vermittelt, die wie die Fürstenwalderin auf Marmelade aus Selbstangebautem nicht verzichten möchten. Damit sich, wie die junge Frau sagt, der „wirklich gute Geschmack ‚wie bei Muttern‘“ einstellt.