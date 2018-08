Schwimmbad auf dem Trocknen

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) In der Schwimmhalle in der Rathenaustraße geben sich derzeit nicht die Badegäste sondern die Handwerker die Klinke in die Hand. Seit drei Wochen ist das Haus wegen der alljährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen. Am 18. August geht der Betrieb wieder los.

Ohne sein türkisblaues Wasser wirkt das 25-Meter-Schwimmbecken steril wie ein Operationssaal. Die hellen Kacheln sind blitzblank, die Silikonfugen tadellos. Der Fliesenleger hat ganze Arbeit geleistet und in der vergangenen Woche kaputte Fliesen ersetzt sowie defekte Fugen überarbeitet. Wie viel Arbeit das ist, könne man nie genau vorhersagen, erklärt Schwimmhallenleiter Rainer Grüneberg: „Viele Schäden werden erst sichtbar, sobald das Wasser abgelaufen ist.“ Jetzt haben die frischen Fugen Zeit, um komplett auszutrocknen.

Auch das ist ein Grund, warum das Schwimmbad in den Sommerferien für fünf Wochen geschlossen wird. Zudem können die Wartungsarbeiten an den technischen Anlage nur vorgenommen werden, wenn die Becken komplett leer ist. Dazu gehörte in diesem Jahr unter anderem die Reinigung und der Austausch von zwei Filteranlagen. Zudem wurden die Duschanlage und die Überlaufrinnen verbessert, viele Lüftungsgitter aufgearbeitet sowie die Roste und Startblöcke gereinigt und überarbeitet. Derzeit werden Malerarbeiten an den Türzargen sowie in den Sockelbereichen durchgeführt.

Knapp zwei Tage dauert es, die 680.000.Liter Wasser aus dem großen Becken abzulassen. „Mit Rücksicht auf die Kanalisation wird der Schieber nur leicht geöffnet“, sagt Rainer Grüneberg. Sobald die Fugen trocken sind, wird das Becken wieder gefüllt. Auch das dauert zwei Tage. Genauso lange wie die Aufbereitung des Wassers und das Aufheizen auf 27 Grad Badetemperatur. Für die Befüllung und Aufbereitung der beiden kleinen Becken mit 58.000 und 7000 Liter Inhalt werden zwei weitere Tage veranschlagt. „Wir machen das bewusst ein paar der Tage vor der Wiedereröffnung, um auf eventuelle Aussetzer der Anlage zu reagieren, die vorkommen, wenn diese längere Zeit außer Betrieb war“, sagt Rainer Grüneberg.

Rund 25.000 Euro lässt sich die Stadt die große Reinigungs- und Reparaturaktion in den Sommerferien kosten. „Was kaputt ist, kann repariert werden“, bringt es Rainer Grüneberg auf den Punkt, vorausschauend zu planen sei angesichts der knappen Finanzlage der Stadt allerdings schwierig. Investitionsbedarf in der Schwimmhalle bestehe jedoch an allen Ecken und Enden. Die letzte grundlegende Sanierung des 1969 eröffnetes Bades erfolgte 1997. Dabei zählt die Halle jährlich bis zu 90.000.Besucher aus Frankfurt und Umgebung sowie aus Polen.

Sie alle können ab 18. August wieder zu den üblichen Öffnungszeiten ihre Bahnen ziehen. Dann beginnen auch die Wassergymnastik-, Aquajogging- und Schwimmkurse sowie der Schul- und Vereinssport.