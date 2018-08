Nächste Generation des GLE kommt Anfang 2019

dpa

Birmingham (dpa) Mercedes bereitet den Generationswechsel für das Modell GLE vor. Die nächste Auflage des Geländewagens soll ihre Weltpremiere im Oktober auf dem Autosalon in Paris feiern und Anfang 2019 in den Handel kommen. Das teilte der Hersteller am Rande von Erprobungsfahrten rund um das US-Werk in Tuscaloosa in Alabama mit.

Technischer Höhepunkt des mit einem Cw-Wert von 0,29 betont windschnittigen Geländewagens soll nach Angaben der Entwickler neben einem neuen Allradantrieb mit voll variabler Kraftverteilung das sogenannte e-ABC-Fahrwerk sein. Es kombiniert eine Luftfederung mit einem elektrisch geregelten Wankausgleich. Von einem 48-Volt-Bordnetz versorgt, kann damit der Federweg jedes einzelnen Rades um bis zu 20 Zentimeter variiert und so dem Fahrbahnverlauf angepasst werden. Dadurch soll der GLE Unebenheiten dank einer Kameraunterstützung glattbügeln, die Seitenneigung in Kurven ausgleichen und im Gelände fast so gut klettern wie die G-Klasse, erläutern die Entwickler.

In Fahrt bringt den mit einem großen Digitaldisplay und dem Bediensystem MBUX ausgestatteten GLE zunächst ein 3,0 Liter großer Reihensechszylinder-Benziner mit 270 kW/367 PS. Etwas später soll es einen Sechszylinder-Diesel mit 250 kW/340 PS geben. Geplant sind auch ein Achtzylinder mit und ohne AMG-Logo sowie ein Plug-in-Hybrid.

Der GLE wird mit dem Generationswechsel deutlich größer, er bekommt zehn Zentimeter mehr Radstand und wird erstmals auch mit sieben Sitzen angeboten. Etwa ein halbes Jahr später soll auf der gleichen Basis dann aber auch der Nachfolger des GLS auf den Markt kommen, der nochmal ein paar Zentimeter zulegen und erstmals auch in einer Maybach-Version aufgelegt wird.