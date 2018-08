Ölspur sorgt für langen Stau

Brian Kehnscherper

Oranienburg (MOZ) Eine Ölspur kurz vor dem Autobahnkreuz Oranienburg hat am Freitagabend in Fahrtrichtung Oranienburg einen mehr als zehn Kilometer langen Stau auf der A 111 ausgelöst. Die Ölspur zog sich laut Polizeiangaben von der Auffahrt Hennigsdorf bis zur Abfahrt Birkenwerder. Die Feuerwehr begann gegen 17.20 Uhr damit, die Strecke zu reinigen. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden. Obwohl der Verkehr über Hennigsdorf umgeleitet wurde, bildete sich ein Rückstau, der zeitweise bis nach Berlin-Tegel reichte. Zudem kam es auch in der Stahlstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wer die Ölspur verursacht hat, war noch unklar.