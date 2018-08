Der Sommerhitze trotzen

Definitiv der heißeste Arbeitsplatz: Straßenbauer – wie hier der Firma Berger Bau in Neurüdnitz – haben derzeit nichts zu Lachen. 170 Grad heiß ist das Material für die Deckschicht. © Foto: Nadja Voigt

Aber bitte mit Sahne: René Bosse vom Restaurant und Café „Olivo“ in Bad Freienwalde bietet seinen Gästen Eis von Olaf Kieslinger, auch bekannt als Oderberger Eisfritze, an. Fruchteis geht zurzeit besonders gut. Erdbeereisbecher oder Schwedenbecher mit Apfelmus und Eierlikör werden ebenfalls gern bestellt. © Foto: Anett Zimmermann

Bad Freienwalde Strausberg/Bad Freienwalde.Tagestemperaturen von weit über 30 Grad, nachts kaum unter 25 Grad. Für Seniorenheime, Kindergärten und Krankenhäuser eine Herausforderung. Aber auch für Backstuben und Gewächshausmitarbeiter. Und für Straßenbauer sowieso.

In den Rettungsstellen des Krankenhauses Märkisch-Oderland in Strausberg und Wriezen ist die Lage trotz extremer Hitze nicht so schlimm wie befürchtet. Ihr sei aufgefallen, dass weniger Menschen als sonst üblich bei solchem Wetter wegen Hitzschlägen, Sonnenstichen und schlimmen Verbrennungen behandelt werden müssen, sagt die zuständige leitende Oberärztin Dr. Katrin Tazzioli. „Ich interpretiere das so, dass die Menschen mehr und bessere Vorsorgemaßnahmen getroffen haben.“ Jedenfalls gebe es keinen Anstieg der Patientenzahl um ein Viertel bis ein Drittel wie bei Grippewellen.

Die Menschen, die behandelt werden müssten, seien in der Regel die Älteren, die neben der Hitze noch andere Probleme haben: Diabetes und Herzerkrankungen zum Beispiel. Insbesondere diese Gruppe trinke zu wenig. Häufige Folge: Nierenversagen. „In solchen Fällen müssen die Patienten bis zu einer Woche stationär behandelt werden“, erzählt die Ärztin. Sie erhalten Infusionen mit Vollelektrolytlösungen. „Die sind der Zusammensetzung unserer Blutsalze nachempfunden.“ Katrin Tazzioli rät, auf die sonst empfohlenen 1,5 Liter Flüssigkeit bei Temperaturen von über 30 Grad „noch mal einen Liter täglich draufzulegen“. Wer bei älteren Menschen Wesensveränderungen feststelle, die sich mit Maßnahmen wie Trinken nicht bessern, sollte sich nicht scheuen, sie zur Rettungsstelle zu fahren, sagt sie. Ein Lob spricht die Ärztin an die Pflegeheime der Region aus. „Wenn es bei einer Hitzewelle wie dieser bei uns keinen Ansturm an Patienten gibt, dann machen diese Einrichtungen offenbar einen sehr guten Job.“

Diesen machen auch die 34 Mitarbeiter der GBB Gartenbau Bralitz GmbH, die trotz Hitze ihren Mann beziehungsweise ihre Frau in der zurzeit laufenden Gurkenernte in den Gewächshäusern stehen. Dort sei es genauso heiß wie draußen, sagt Denise Röder. Sie ist studierte Gartenbauwissenschaftlerin, ist in dem von Kees Vahl geführten Unternehmen als Trainee angestellt und soll später einmal die Betriebsleitung übernehmen. „Wenn die Sonne auf die Gewächshäuser scheint, dann sind es schnell mal 40 Grad“, informiert sie. Und die Luftfeuchtigkeit liege zwischen 60 und 80 Prozent, je nach Wetter und Größe der Pflanzen.

Gegen die Hitze hilft auch ihnen nur viel trinken. Für ausreichend Vorrat an Getränken sei gesorgt, Zudem hole der Chef auch regelmäßig Eis für alle Mitarbeiter, sagt Denise Röder. Und für einen kühlen Kopf sorgen die Mitarbeiter selbst, wie sie verrät. „Die Männer binden sich ein nasses Handtuch um den Kopf, wie ein Turban. Und die Frauen machen sich vor dem Betreten der Gewächshäuser die Haare nass.“

Für schnelle Abkühlung sorgt ohne großen Aufwand auch ein Gang durch den Kneipp-Pfad an der Kurfürstenquelle hinter der Fachklinik und Moorbad in Bad Freienwalde. Davon machen nicht nur die Patienten der Einrichtung bei den gegenwärtigen Temperaturen gern Gebrauch, sondern auch andere Spaziergänger und Gäste der Stadt.

Abkühlung könnten die Straßenbauer gut gebrauchen: Die ganze Woche schufteten die Männer von Berger Bau in Neurüdnitz. Dort und anderswo auf den derzeit unzähligen Baustellen in der Region herrschten extreme Temperaturen. Hinzu kommt das 170 Grad heiße Material, das die Männer um Polier Uwe Riedel verbauen mussten. Mit Harken und Schubkarren wurden die Anbindungen an die frühere L 281 hergestellt. „Wir achten darauf, viel zu trinken“, sagte der Polier. Allerdings seien die Bedingungen dieser Tage wirklich grenzwertig, gab er zu.

In der Backstube von Bäckermeister André Lehmann in der Wriezener Wilhelmstraße steht zurzeit noch immer die Wärme des Vortages, wenn er gegen 1.30 Uhr mit der Arbeit beginnt. „Es ist in diesem Jahr schon wärmer als sonst“, stellt er fest. Wie warm es wirklich ist, habe eine Mitarbeiterin messen wollen. Doch bei 50 Grad Celsius sei das Thermometer ausgestiegen. Vor dem Ofen selbst sei es ohnehin viel wärmer. Ein spezielles Rezept gegen die Hitze gibt es auch bei ihm nicht.

René Bosse vom Restaurant und Café „Olivo“ in Bad Freienwalde hat natürlich immer eins und das in mehreren Varianten parat: Eis. Neben den Klassikern Vanille, Schoko, Erdbeer würden die Sorten Joghurt und Amarena in diesem Jahr stärker nachgefragt. Der Renner sei generell Fruchteis.