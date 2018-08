Ernüchternder Abend für den SVA

Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Heimniederlage zum Saisonauftakt: Der SV Altlüdersdorf verlor am Freitagabend in der Oberliga Nord gegen die TSG Neustrelitz. Vor 250 Zuschauern hieß es 1:4 (0:2). Gegen den Regionalliga-Absteiger erlebten die Lila-Weißen einen bitteren Abend, waren den keineswegs überragend aufspielenden Gästen in vielen Belangen unterlegen und erlaubten sich zu viele einfache Fehler. Die TSG zeigte von Beginn an die bessere Anlage, blieben in der Anfangsphase aber harmlos. Die erste dicke Chance ergab sich für den SVA. In der 17. Minute wurde ein Schuss von Kamil Zielinski von Francesco Petrovic von der Linie geholt. Sekunden später führte der Gegner. Djibril N Diaye traf nach flacher Eingabe. Sechs Minuten später erhöhte Filip Luksik per direkt verwandeltem Freistoß aus 20 Metern. Altlüdersdorf blieb bemüht, agierte im Offensivspiel mit langen Bällen aber ideenlos. Mit dem dritten Gästetor (50./N Diaye verwertet Katastrophen-Rückpass) war das Treffen früh entschieden. Zielinski verkürzte per Heber zwar (58.) und sorgte für einige hektische Minuten, doch abermals N Diaye stockte wieder auf (65.). (sz)

ALTLÜDERSDORF: Walter - Gras, Marten, Bielecki, Sidorowicz - Macuk (67. Djan-Okai), Kücük, Klimko, Schölzke (46. Özsoy) - Owczarek, Zielinski