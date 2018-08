Schulbuchverkauf nimmt Fahrt auf

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Wenn in etwas mehr als zwei Wochen die Sommerferien vorbei sind, wollen die Schüler nicht nur Essen, Getränke und Badesachen in ihren Mappen und Rucksäcken haben, sondern natürlich auch neue Bücher und Hefte. Damit ausstatten können sie und ihre Eltern sich zum Beispiel in der Buchhandlung Micklich in der Großen Straße, wo der Verkauf am Freitag in einem separaten Gebäude gegenüber vom Haupthaus startete. Auf 300 bis 400 schätzt Inhaber Falko Micklich die Zahl der verschiedenen Titel. „Es gibt zwar vom Ministerium vorgegebene Lehrbücher, aber innerhalb dieser kann jeder Lehrer auswählen, womit er arbeiten möchte“, erklärt er die Zahl.

Die Buchhandlung Micklich übernimmt die Schulbuchbestellungen für alle Strausberger Grund- und Oberschulen sowie fürs Fontane-Gymnasium. Von diesen bekommt sie vor den Ferien die Schulbuchzettel. „Dieses Verfahren hat sich bewährt. Denn so können wir die Listen prüfen, und schauen, ob es eventuell noch Unstimmigkeiten gibt.“ Selbst wenn die Eltern der genannten Schulen zur Abholung ohne den Buchzettel kommen, wüssten die vier Mitarbeiterinnen, die bei Micklich für den Schulbuchverkauf zuständig sind, welche Bücher die richtigen sind, wenn sie den Namen der Schule und Klasse erfahren. Wer von anderen Schulen kommt, kann den Buchzettel einfach im Laden als Bestellung abgeben oder im Internet unter der Adresse www.micklich.de ordern. Er bekommt dann eine Abholnummer und später eine passend gepackte Tüte.

Grundsätzlich kann natürlich jeder Kunde frei entscheiden, in welchem Laden er die Schulbücher erwirbt. Bestellt werden können sie zum Beispiel auch im Buchhaus Bünger in der Ernst-Thälmann-Straße 36 in Neuenhagen. Entweder im Laden direkt oder per E-Mail unter buchhaus-buenger@t-online.de. „Innerhalb von zwei Tagen kann man sie abholen“, sagt Inhaberin Raja Bünger. Bisher hätten bis auf Kleinigkeiten alle Bestellungen reibungslos geklappt, berichtet sie. Falko Micklich erzählt von Lieferschwierigkeiten im Cornelson-Verlag, die jetzt aber behoben seien. „Am Donnerstag sind die letzten Lieferungen gekommen, wir haben jetzt alle Titel da.“

Die Höhe der Kosten für die Eltern sind in der Lernmittel-Verordnung des Landes Brandenburg festgelegt. Der Eigenanteil an den allgemeinbildenden Schulen liegt bei 12 Euro in den Jahrgangsstufen 1 bis 4, bei 25 Euro in den Klassen 5 und 6 und bei 29 Euro für jede höhere Klassenstufe. Der Eigenanteil bezieht sich nur auf Ausgaben für Schulbücher, Arbeitshefte sind darin nicht enthalten. Vom Eigenanteil befreit sind zum Beispiel Arbeitsuchende, die Grundsicherung erhalten. Wer von ihnen zusätzlich Arbeitshefte kauft, der hat laut Angaben der Stadt Anspruch auf Mittel aus dem Schulsozialfonds des Landes. (mst)