Nächtlicher Rettungseinsatz auf der Oderbrücke

Dietrich Schröder

Frankfurt/Słubice. (MOZ) Die Drohung eines Mannes aus Słubice, sich von der Stadtbrücke in die Oder zu stürzen, führte am Donnerstagabend zu einem deutsch-polnischen Rettungseinsatz. „Kurz nach 20 Uhr erhielt unsere Leitstelle die Information von der Bundespolizei, dass sich eine Person auf einem Stahlträger unterhalb der Fahrbahn befindet“, sagte der Frankfurter Amtsleiter für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen, Helmut Otto, am Freitag.

Daraufhin seien sofort acht Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und später auch vier freiwillige Feuerwehrleute aus der Stadtmitte zur Oderbrücke gefahren. Außerdem bezogen zwei Schlauch-Rettungsboote der Feuerwehr Position unterhalb der Brücke.

„Als sich herausstellte, dass der Mann ein Pole war, forderten wir Unterstützung von der Feuerwehr Słubice an“, so Otto. Außer der Sprachkenntnisse habe dabei eine Rolle gespielt, dass die polnischen Kollegen über einen abknickbaren hydraulischen Lift verfügen, dessen Korb unterhalb der Brücke postiert werden konnte. Der Versuch, den laut polnischer Polizei 45-jährigen Mann aus Słubice zu beruhigen, hatte jedoch keinen Erfolg. Kurz nach 22 Uhr sprang er in den Fluss. Zu seinen Motiven gab es keine Angaben. Die Bootsbesatzungen zogen ihn sofort aus dem Wasser, was trotz Gegenwehr gelang. „Anschließend wurde der Mann, der aus Sicht unserer Kollegen keine äußeren Verletzungen hatte, zur Untersuchung ins Klinikum gebracht“, so Otto.

Mehrere Dutzend Schaulustige hatten den Einsatz verfolgt, die Brücke war längere Zeit für Autos gesperrt, so dass sich Warteschlangen bildeten.

Helmut Otto verwies auch darauf, dass schon seit 1997 zwischen Frankfurt (Oder) und dem Landkreis Słubice eine Vereinbarung besteht, die die gegenseitige Unterstützung bei Feuerwehreinsätzen ermöglicht. Die Abläufe dafür seien bei den Feuerwehren – im Gegensatz zu den Rettungsdiensten – klar geregelt.

Als in der Nacht zum Mittwoch dieser Woche das Dach des Collegiums Polonicum in Słubice brannte, hätte auch die Frankfurter Feuerwehr zum Einsatz kommen können. Sie wurden aber von polnischer Seite nicht angefordert. Ein eigenmächtiges Überschreiten der Grenze durch die Rettungskräfte „würde wohl zu diplomatischen Verwicklungen führen“, sagt Otto. Er schlägt vor, zum Helene Beach Festival im kommenden Jahr auch polnische Retter mit einzuladen, um die Kontakte zu stabilisieren.

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.