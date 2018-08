Begeisterung über Küche und Bad

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) in Karlslust laufen die Vorbereitungen für den Einzug der Bewohner. Durch die Salmonellen-Vorfälle im Juli hat sich der Umzug leicht verzögert. Doch nun ist die Vorfreude – und manchmal auch die Aufregung – bei den künftigen Bewohnern groß.

„Die ist ja schön“, ruft Helga Schulze spontan aus, als sie die neue Küche samt Kochinsel erblickt. „Wunderbar“, ergänzt sie dann, um danach neugierig einige der Schubfächer zu öffnen. Noch zehn Tage, dann wird die 88-Jährige hier wohnen. In einem großen Raum grenzt an die Küche ein rechteckiger Esstisch mit ausreichend Platz für zehn Personen, das Mobiliar für den Wohnbereich dahinter wird in den nächsten Tagen noch geliefert. Auch einen großen Balkon kann Helga Schulze künftig nutzen. An die Wohngemeinschaft im Erdgeschoss schließt sich eine Terrasse an.

Vom Gemeinschaftsraum erreicht Helga Schulze über einen mit Teppich ausgestatteten Flur ihr neues Zimmer, das bereits mit ihrem neuen Kleiderschrank und zwei Kommoden eingerichtet ist. Ein eigenes Bad für Helga Schulze gehört zu ihrem persönlichen Reich dazu – eine eindeutige Verbesserung. Auch bisher, im Altbau des Alten- und Pflegeheims, hat sie ihr eigenes Zimmer. Das Bad aber muss sie sich bislang mit einer Mitbewohnerin teilen. Künftig hat sie sogar eine eigene Türklingel und einen eigenen Briefkasten.

Insgesamt ist im Neubau Platz für 30 Bewohner, die sich auf drei ambulant betreute Wohngemeinschaften verteilen. 20 Bewohner, deren Gesundheitszustand dies zulässt, ziehen Mitte des Monats aus dem Altbau nebenan in die neuen Räume, die weiteren zehn Zimmer werden danach stückchenweise belegt, wie Geschäftsführerin Ulla Mulalic erläutert. „Die Nachfrage ist groß. Am Ende wird alles belegt sein, und wir werden auch eine Warteliste haben.“ Zunächst aber wolle man die Bewohner, die schon länger im Heim leben, in Ruhe in ihrer neuen Umgebung ankommen lassen.

2,9 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Fördermittel gab es nicht. Das Alten- und Pflegeheim, das von der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Storkow mbH betrieben wird – alleinige Gesellschafterin ist die Stadt –, hat dafür einen Bankkredit aufgenommen. Ein weiteres solches Geschäft wird folgen. Denn durch den Umzug von 20 Bewohnern wird der Altbau auf dem Heimgelände, der Mitte der 1970er-Jahre errichtet wurde, freigezogen und dann vorübergehend geschlossen. Für weitere 1,5 Millionen Euro folgt eine Sanierung des Hauses; der genaue zeitliche Fahrplan dafür ist nach Angaben von Ulla Mulalic noch offen. Vorerst steigt die Kapazität des Heimes von 96 auf 105 Bewohner. Dementsprechend ist die Geschäftsführerin auch noch auf der Suche nach neuem Pflegepersonal. Dieses zu finden, sei nicht einfach, räumt sie ein.

In den neuen ambulant betreuten Wohngemeinschaften sollen die Bewohner dazu animiert werden, mitzumachen. „Wenn sie Spaß daran haben“, ergänzt Ulla Mulalic, „zu etwas gezwungen wird hier niemand“. Helga Schulze arbeitete früher viele Jahre lang als Köchin im Kinderheim in Kehrigk. Selber kochen wolle sie mit ihren 88 Jahren jetzt nicht mehr, sagt sie. „Aber ein bisschen helfen kann ich gerne.“

Von der mittlerweile ausgestandenen Salmonellen-Geschichte kündet unterdessen nur noch eine neue kleine Einrichtung am Eingang. Besucher werden dort aufgefordert, beim Betreten des Hauses ihre Hände zu desinfizieren. „Das bleibt jetzt so“, sagt Ulla Mulalic. Schließlich gebe es den Verdacht, dass die Keime durch Gäste ins Haus kamen. Denn in der heimeigenen Küche seien bei den Untersuchungen keine Salmonellen-Erreger gefunden worden.