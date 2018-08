Psychiatrie kommt nun nach Hause

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Ein Team der Hochschulklinik Psychiatrie und Psychotherapie an der Immanuel Klinik Rüdersdorf behandelt Menschen in einer akuten psychischen Krise jetzt auch zu Hause. So lasse sich eine stationäre Behandlung vermeiden, hieß es.

In anderen Ländern gibt es sie schon, in Deutschland ist sie noch Neuland, die psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld. Die Immanuel Klinik hat jetzt ein sechsköpfiges Team für die sogenannte stationsäquivalente Behandlung (StäB) eingesetzt und macht damit gute Erfahrungen. Grundlage sei eine gesetzliche Vereinbarung, die es psychiatrischen Kliniken seit vergangenem Jahr erlaubt, Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen für einige Wochen in ihrem häuslichen Umfeld zu behandeln, erläutert Immanuel-Sprecherin Jenny Jörgensen. „Das ist ein großer Fortschritt, denn für Menschen in einer akuten psychischen Krise kann das eigene Zuhause der letzte als sicher empfundene Rückzugsort sein. Auf einer Station würden sie sich von den vielen anderen Menschen überfordert fühlen“, betont Chefarzt Prof. Dr. Martin Heinze.

Das sechsköpfige Team unter der Leitung von Oberarzt Dr. Sebastian von Peter besteht aus zwei Ärzten, zwei Pflegefachkräften, einem Physiotherapeuten und einem Sozialarbeiter. Es sei das erste in der Region, das Menschen mit psychischen Erkrankungen zu Hause aufsucht, so Jenny Jörgensen. Es handele sich um ein zusätzliches Angebot, eine Erweiterung der Stunden. Die bisherigen Angebote der Klinik blieben davon unberührt. Oberarzt von Peter sei unter anderem dafür neu eingestellt worden. Alle im Team übten die Arbeit anteilig aus, seien erfahrene Klinikmitarbeiter.

„Die neue gesetzliche Regelung erlaubt es, uns sehr stark an den Wünschen und Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten zu orientieren. Sie müssen sich nicht mehr an die Klinikroutine anpassen. Das ist eine große Chance“, sagt Dr. von Peter, der zu diesem Thema auch für die Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane wissenschaftlich forscht und in einem Arbeitskreis in engem Austausch mit anderen Kliniken steht. „Es geht jetzt darum, die gesetzliche Hülle mit Leben zu füllen und gemeinsam mit den Betroffenen und Fachleuten Erfahrungen zu sammeln.“ Jenny Jörgensen spricht deshalb auch von einer Probephase.

Das Gesetz sieht vor, dass das StäB-Team Patienten sechs bis acht Wochen lang mindestens einmal pro Tag zu zweit aufsucht, bei Bedarf auch zwei- oder dreimal täglich. Darüber hinaus können Patienten das Team immer telefonisch erreichen.

„Wir fragen die Menschen, wo der Unterstützungsbedarf liegt, und versuchen dort zu begleiten, wo es notwendig ist. Das können Ämtergänge sein, Gespräche mit dem Arbeitgeber, Familiengespräche oder Alltagstrainings. Auch die Angehörigen können wir einbeziehen, vorausgesetzt, dass alle Beteiligten damit einverstanden sind“, erklärt von Peter.

Nach bisherigen Erfahrungen sei das sogenannte Home-treatment für Patienten geeignet, die sich im Krankenhaus nicht wohl fühlen, etwa, weil sie dort schlechte Erlebnisse hatten. Es sei auch für Betroffene sinnvoll, die Konflikte im häuslichen Umfeld haben. Hier könne das Team mit den Bezugspersonen Kontakt aufnehmen und versuchen, alle gemeinsam zu unterstützen. Zudem profitierten Menschen, die Angst haben, vor die Tür zu gehen. Mit ihnen könne das StäB-Team in der natürlichen Situation trainieren, wieder nach draußen zu gehen. Auch für Patienten, die noch in Arbeit stehen oder Familienmitglieder versorgen müssen, könne eine Behandlung im häuslichen Umfeld wichtig sein.

Mit der aufsuchenden Arbeit verlasse die Psychiatrie die Sondersituation der stationären Behandlung, sagt von Peter. „Wir brauchen eine Rückbesinnung auf eine Sicht, die sich intensiv mit dem Alltag und dem sozialen Umfeld der Patienten beschäftigt, die sich depsychiatrisiert und zu einer mitmenschlichen Beziehung zurückentwickelt.“

Die Behandlung im häuslichen Umfeld schließe eine Versorgungslücke, weil niedergelassene Psychiater oder der Sozialpsychiatrische Dienst sie in dieser Intensität nicht leisten könnten, hebt Jenny Jörgensen hervor. Um nach den vom Gesetzgeber als Maximum festgelegten acht Wochen Akutbehandlung zu Hause eine gute Weiterbehandlung zu gewährleisten, nehme das StäB-Team in Absprache mit den Patienten bereits während der Behandlung Kontakt mit anderen Leistungsanbietern wie dem Betreuten Wohnen, Pflegediensten oder niedergelassenen Psychiatern auf. „Ziel ist es, im Sinne der Patienten eng verzahnt mit den anderen Anbietern zu arbeiten und gegebenenfalls gemeinsam zu behandeln“, so von Peter.

Unter einer speziellen StäB-Telefonnummer kann man sich bei Bedarf melden und alles Weitere klären.

Kontakt: Tel. +49 174 1552627