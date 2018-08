Wilde Tänze der grünen Insel

Daniela Windolff

Gollmitz Wilde, fröhliche Tänze, leise Balladen, deftige Trinklieder, das sind die Klänge der grünen Insel Irland. Doch auch die urige Wassermühle Gollmitz in der Uckermark bietet die perfekte Kulisse für Irish-Folk, zumal die Musiker Leute von hier sind. Green Madow ist eine Band, die in der Uckermark zu Hause ist, ihr musikalisches Herz jedoch in die Welt hinaus schickt und mit Inspirationen von der grünen Insel wieder zurückholt in die Uckermark, die in ihrer wilden Schönheit und dem spröden Menschenschlag der irischen Folk-Heimat so unähnlich nicht ist. Regelmäßig gibt Green Meadow bei den Gollmitzer Mühlenkonzerten ein Irish-Folk-Konzert und wird immer wieder vom Publikum euphorisch gefeiert. Am 10. August um 20 Uhr ist Green Madow hier wieder live zu erleben mit echter, handgemachter Folklore, wie sie täglich in den unzähligen Pubs der irischen Städte gesungen, gespielt und getanzt wird. Liebe, Leidenschaft und unbändige Lebensfreude pur. So wollen die Musiker Astrid Kuthning, Michaela Vedder, Michael Wewiorra, Reiner Vedder, und Willi Kellers die Seele Irlands erwecken. Einlass ist ab 19 Uhr.(dw)

Karten: Wassermühle Gollmitz, Tel.: 039852 499980 (AB)