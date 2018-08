„Stino“-Außenanlagen fast komplett

MOZ

Eberswalde Knapp drei Jahre nach der Neu-Eröffnung des „Stino“ ist nun auch das dortige Außengelände fertig. Fast zumindest. Die Firma Gala Tiefbau GmbH hat diese Woche ihre Arbeiten abgeschlossen. Für 64 000 Euro hat das uckermärkische Unternehmen den Bereich vor dem Jugendklub am alten Busbahnhof neu gepflastert und eine Mülltonnen-Einhausung errichtet. Inzwischen wurden auch Bänke installiert. Das Grün werde im Herbst folgen, heißt es.

Wie Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten auf Anfrage erklärt, soll im Rahmen eines „Beteiligungsverfahrens mit den jugendlichen Nutzern weiteres Mobiliar entstehen“. Zudem soll beispielsweise noch eine mobile Tischtennisplatte angeschafft werden, die sowohl innen wie außen aufgestellt werden kann. Der erste Versuch zur Gestaltung der Außenanlagen war im Herbst 2017 gescheitert. Bei der öffentlichen Ausschreibung hatten die Angebote den kalkulierten Kostenrahmen der Stadt gesprengt. Über den Winter nahm die Verwaltung erneut Anlauf. Diesmal mit Erfolg. Allerdings hatte das Rathaus auch das Budget erhöht. Beim Umbau des „Stino“ 2015 war etwas Geld übrig geblieben.

Für die Außenanlagen des Jugendklubs mussten knapp ein Dutzend Parkplätze unmittelbar vor dem „Stino“ weichen. Dieses Minus wurde bereits kompensiert, versichert Kersten. Das Tiefbauamt habe an der Ausfahrt gegenüber der Schöpfurter Straße Ersatz geschaffen. Aufgrund der angespannten Parkplatzsituation im Bereich des Bahnhofes sei gerade dieser Aspekt bei der Diskussion der Entwürfe im Fachausschuss betont worden.

Der „Stino“ ist einer von drei Jugendklubs in der Stadt Eberswalde (neben dem kommunalen „Club am Wald“ sowie dem kirchlichen „Wolke 6“). Betrieben wird der „Stino“ durch den Internationalen Bund IB. Der Träger hatte im Herbst 2015 den Zuschlag erhalten. Der Vertrag läuft bis Herbst 2020 – mit Verlängerungsoption. Die Stadt zahlt jährlich einen Zuschuss an den IB von 115 000 Euro. Im September soll es eine Jugenddisko im Klub geben. Der IB hatte seine Bereitschaft erklärt, vier Veranstaltungen im Jahr durchzuführen. Mehr sei aus Lärmschutzgründen nicht möglich, so der Hinweis.