Schäferhunde werden präsentiert

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Mit bis zu 200 Meldungen rechnet die Beeskower Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde für die Landesgruppenzuchtschau, die am 12. August auf dem Vereinsgelände am Oegelner Bahnhof stattfindet. Das große Interesse an der Beeskower Veranstaltung bei den Hundehaltern und -züchtern rührt auch daher, dass die Wertungsrichter aus Berlin und Sachsen, die die Beeskower für die Veranstaltung gewinnen konnten, auch auf Bundessiegerzuchtschauen arbeiten. Das spricht für hohe Kompetenz und damit Renommee, wenn der eigene Hund ein gutes Ergebnis erhält.

Bei der Zuchstschau wird bewertet, ob die Tiere den Rassekriterien entsprechen. Die Schäferhündin sollte eine Größe zwischen 55 und 60 Zentimeter haben, die Rüden zwischen 60 und 65 Zentimeter. Die Muskulatur der kräftigen Tiere muss sich abzeichenen, bei Fellfarbe und Haarlänge sind dagegen viele Varianten möglich. Die Richter bewerten Körperproportionen, Körperhaltung und den Gang. Tiere, die das Ergebnis „vorzüglich“ erhalten, sind dann als Deckrüde oder Muttertier für den Schäferhundenachwuchs besonders gefragt. Gefragt sind seit einigen Jahren auch Langstockhaar-Schäferhunde. Bei den Tieren soll das Deckhaar lang, weich und nicht fest anliegend sein, Fahnen an Ohren und Läufen haben. Auch diese können sich in Beeskow den Richtern stellen.

Die Zuchtschau beginnt am 12. August um 9 Uhr auf dem Hundeplatz in der Nähe des Oegelner Bahnhofs und geht bis in den späten Nachmittag. Für erfrischende Getränke, Kaffee, Kuchen und Deftiges vom Grill sorgen die 22 Mitglieder Beeskower Vereinsortsgruppe. Sie hoffen auf viele Besucher. „Bei so einer Zuchtschau kann man sich gut informieren, wenn man sich für Hunde interessiert und vielleicht selbst einen Schäferhund anschaffen möchte“, sagt der Ortsgruppenvorsitzende Torsten Baese.