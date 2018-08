Nervenkitzel pur beim „Müllroser Seezauber“

Rasante Floßfahrt auf dem „Müllroser Seezauber“: Dominik Scheit vom Schaustellerbetrieb Scheit aus Sachsen-Anhalt geht am Freitagvormittag auf Testfahrt mit dem „Aqua King“. Das in Deutschland einmalige Fahrgeschäft garantiert Nervenkitzel pur und ist eine der Attraktionen auf der Festwiese. © Foto: Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Rummel gehört beim „Müllroser Seezauber“ immer zu den am besten besuchten Festbereichen. In diesem Jahr wird er erstmals vom Schaustellerbetrieb Joe Probst veranstaltet. Das Potsdamer Unternehmen hat mehrere attraktive Fahrgeschäfte, die echten Nervenkitzel versprechen, nach Müllrose mitgebracht.

Nein, für Leute mit leicht zu verwirrendem Magen ist dieser „Aqua King“ wirklich nichts. Anders als die bekannten Schiffsschaukeln werden hier die Fahrgäste nämlich nicht nur nach vorn, hinten, oben und unten bewegt. Das Floß, in dem die Fahrgäste sitzen, dreht sich um mehrere Achsen, wird gleichzeitig hoch und runter geschleudert, stellt sich steil auf und geht danach wieder in die Neige und das Ganze bei zeitgleich stattfindenden rasanten Drehungen. Allein beim Beobachten der Testfahrt, die Dominik Scheit vom Schaustellerbetrieb Scheit aus Sachsen-Anhalt am Freitagvormittag unternimmt, wird dem sensiblen Zuschauer ein bisschen „anders“. Nervenkitzel pur, an dem vor allem die jüngeren Besucher des „Müllroser Seezaubers“ ihre Freude haben werden.

„Der ,Aqua King‘ ist einmalig in Deutschland“, sagt Joe Probst. Er ist der Chef auf der Festwiese, ist mit seinem Schaustellerbetrieb Probst Veranstalter des Rummels. Auch die anderen Fahrgeschäfte seien besonders attraktiv – der „Aviator“ zum Beispiel, ein 36 Meter hoher Kettenflieger, von dessen Sesseln aus man einen tollen Blick über Müllrose hat. „Das ist schon was Besonderes, dass der hier ist“, bestätigt er. Und schließlich verweist er auf die „Hütten-Gaudi“, ein begehbares Fun-Haus. „Sie sehen, wir haben uns wirklich ins Zeug gelegt, um uns hier in Müllrose von unserer besten Seite zu präsentieren.“

Warum das gerade jetzt so wichtig ist? Der Schaustellerbetrieb Probst veranstaltet den Rummel zum ersten Mal. „Mein Schwiegervater hatte das ein paarmal gemacht, dann war hier zwischenzeitlich eine Agentur verantwortlich“, erzählt Joe Probst. Auf dem Müllroser Weihnachtsmarkt, wo er ein Kinderkarussell zu stehen hatte, sei er 2017 angesprochen worden, ob er den Rummel organisieren wolle. Und er wollte. Seit Jahresbeginn ist der 26-Jährige Chef im Unternehmen. Er selbst betreibt die Losbude, das Kinderkarussell, ein Greifergeschäft und das erwähnte Fun-Haus. Andere Betriebe – meist aus der weit verzweigten Familie Probst – sind mit Ständen für Crêpes, Langos, Knoblauchbrot, gebackenem Gemüse und Fischvaria­tionen sowie dem „Aviator“ und dem „Aqua King“ dabei.

Apropos Probst: Den Namen wird mancher noch vom Zirkus Probst kennen, der seit 2013 als Projektzirkus unterwegs ist. „Ja, ich stamme aus der Zirkusfamilie Probst ab“, bestätigt Joe Probst. Die Großfamilie Probst sei in der sechsten Generation Zirkusleute oder Schausteller. Seine engere Familie sei seit 50 Jahren Schausteller, und er selbst habe nie was anderes machen wollen. „Die Schaustellerei ist schon ein schöner Beruf, und ich mache das sehr gern“, betont er. Seine Arbeit beschränke sich aber nicht auf das Betreiben der Fahrgeschäfte und Gewinnbuden. Zum einen veranstaltet er für Volksfeste den Vergnügungsbereich, beispielsweise für das Seelower Stadtfest und zusammen mit seinem Vater für die Spreewaldfeste in Lübben und Lübbenau. „Ich organisiere aber auch komplette Veranstaltungen selbst“, erläutert er, „mit Kulturprogramm und Händlermeile.“

Jetzt freut sich Joe Probst auf eine gelungene Müllrose-Pre­miere „mit vielen Gästen, die zu uns kommen, Spaß haben und schöne Stunden verbringen“.

Öffnungszeiten Rummel, Festwiese: Sonnabend ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr. Sonntag ist Familientag mit Sonderpreisen.