Schnupperschicht in der Rettungswache

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Einen Tag lang die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rettungswache in Schwedt begleiten will am 8. August der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen. „Nach den zahlreichen Gesprächen zur Wiedereinführung des 24-Stunden-Dienstes möchte ich im Rahmen meines Kurzpraktikums einen direkten Einblick in die herausfordernde Tätigkeit und die vielfältigen Aufgaben der Mitarbeiter der Uckermärkischen Rettungsdienstgesellschaft bekommen. Einen Tag lang werde ich die Lebensretter bei der Arbeit und möglichen Einsätzen begleiten.“

Koeppen will vor allem einen direkten Einblick in die Struktur und die Abläufe sowie die Aufgaben der Männer und Frauen in der Rettungswache erhalten. Für gute Rahmenbedingungen zu sorgen, sei Aufgabe der Politik. „Auch vor diesem Hintergrund interessieren mich die Besonderheiten und Herausforderungen im Rettungsdienst“, sagt der Politiker.

Zudem möchte sich Koeppen über die Versorgung der Patienten und Hilfsbedürftigen durch die Rettungssanitäter, die Ausbildungssituation und einen möglicherweise drohenden Fachkräftemangel in den Rettungswachen informieren.

Die Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH (URG) ist eine Gesellschaft des Landkreises Uckermark. Ihr Auftrag: bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung, Krankentransport und Durchführen von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einer hohen Anzahl von Verletzten im Landkreis. Sie unterhält zwölf Rettungswachen und ist Ausbildungsbetrieb. Letzteres hat zwei Hauptgründe: Wie der Volksmund sagt, kommen die besten Pferde aus dem eigenen Stall. Außerdem müssen in den kommenden Jahren Kollegen ersetzt werden, die den wohlverdienten Ruhestand antreten. Die Zeit drängt.

Das 2013 verabschiedete Notfallsanitätergesetz schreibt zudem ab 2021 zwingend den Einsatz von Notfallsanitätern auf Rettungswagen vor – sie müssen einen Ausbildungsumfang von mindestens 1920 Stunden theoretischer Unterricht sowie 700 Stunden praktische Ausbildung in einem Krankenhaus und 1960 Stunden praktische Ausbildung in einer Lehrrettungswache vorweisen.