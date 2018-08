Hausherrin serviert auch Gedichte

Peter Grenz

Obersdorf Seit drei Jahren gibt es das Café Landei im Mün­cheberger Ortsteil Obersdorf. Sonnabends, sonntags und an Feiertagen laden Corinthe und Pepe Petersik Gäste ein, um bei Kaffee, Kuchen oder kleinem Imbiss Zeit in ihrem wunderschönen Garten zu verbringen. Mit diesem Café unter freiem Himmel erfüllte sich das Ehepaar – bereits seit 17 Jahren in Obersdorf – einen Lebenstraum.

Dass sich ihr Traum nicht nur um Kaffee, Kuchen und Grün dreht, zeigte kürzlich eine erste öffentliche Veranstaltung. Unter dem Titel „Corinthe und der Wolf“ fand eine Lesung der Hausherrin und des Geschichten schreibenden Nachbarn statt.