Familien-Trio erstrahlt im Rampenlicht

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Simone Blum (51) ist die künstlerische Leiterin, ihre Tochter Lisa-Marie (22) und ihr Sohn Alexander (29) gehören zum Ensemble. Für das Trio sind die Waggon-Komödianten Herzens- und Familiensache zugleich.

Die Geschichte dieser dreifachen Liebe zur Bühne fängt nicht mit der Mutter, sondern mit ihrem Sohn Alexander an. „Der war schon als Milchzahn-Bubi eine echte Rampensau“, verrät Simone Blum voller Stolz. Bereits im Kinderzimmer sei der Knirps immer dann zur Höchstform aufgelaufen, wenn ihm jemand zugeschaut habe – und wenn es nur seine Kuscheltiere gewesen seien. „Eine Bekannte hat mich auf die Idee gebracht, den Jungen zu den Waggon-Komödianten zu schicken“, sagt die gelernte Sekretärin, die 1998, als Alexander das erste Mal im Kinder- und Jugendtheater probte, noch nicht ahnte, dass dies auch ihr Leben gründlich verändern würde. Eines Tages sei der Junge jedoch von der Probe nach Hause gekommen und habe sich darüber beschwert, dass die anderen Kinder ihre Texte nicht gelernt hätten und dem Theaterleiter auf der Nase herumgetanzt wären. „Mama, Du musst da mal aufräumen“, habe Alexander sie gebeten. Als Simone Blum ihren Vorgänger Harry Pietz traf, sei dies Sympathie auf den ersten Blick gewesen, schwärmt sie. Nachdem die um ihren Sohn besorgte Mutter einmal ihre kräftige Stimme erhoben hatte, herrschte Ruhe im Saal und es wurde intensiv geprobt. „Von diesem Tag an war ich immer dabei. Harry hat mich unter seine Fittiche genommen, mich mehr und mehr einbezogen und war schließlich heilfroh und dankbar, dass ich Ende 1999 die Leitung des Theaters übernahm“, blickt Simone Blum zurück, die vorher nie mit dem Theater in Berührung gekommen war, als Kind aber im Ballett Bühnenerfahrung gesammelt hatte. Seither inszeniert sie jedes Jahr zu Weihnachten ein Märchen – 2018 führen die Waggon-Komödianten „Der Wolf und die sieben Geißlein“ auf –, studiert mit dem Ensemble Sketche ein oder betritt zum Beispiel mit Schwarzlichttheater künstlerisches Neuland. Vor allem aber hält die Theaterleiterin die fast 40 jungen Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Stange, stärkt deren Selbstbewusstsein und sorgt für Spaß.

Es ist keineswegs überschäumender Geltungsdrang, der Alexander Blum das Rampenlicht suchen lässt. „Mich reizt immer wieder aufs Neue die Herausforderung, mich auf Rollen einzulassen“, sagt der ausgebildete Erzieher, der in der Verwaltung eines Kita-Trägers in Berlin arbeitet und nur kurz darüber nachgedacht hat, sein größtes Hobby zum Beruf zu machen. „Ich will die Freude am Schauspielen nicht verlieren“, betont Alexander Blum, der sich am liebsten daran erinnert, wie er in „Schneewittchen“ als abgrundtief böse Königin das Publikum erschreckte. „Am Ende war dann aber alles wieder gut. Das war mir wichtig“, sagt der junge Mann, der kein Lampenfieber kennt. „Vor Premieren bin ich schon ein wenig angespannt. Aber das hat eher mit Respekt vor der Rolle zu tun“, erklärt er.

Vor Texthängern fürchtet sich auch Lisa-Marie Blum etwas, obwohl sie längst gelernt hat, mit Pannen wie diesen so umzugehen, dass das Publikum nichts merkt. Die angehende Logopädin stand bei „Frau Holle“ als Engel auf der Bühne, als sie drei Jahre alt war. „Ich wollte unbedingt ein eigenes Textbuch haben, obwohl ich natürlich noch gar nicht lesen konnte“, blickt sie zurück. „Ich finde es vom ersten Tag an faszinierend, mich fürs Theater in eine andere Person zu verwandeln. Auf der Bühne braucht einem nichts peinlich zu sein“, sagt Lisa-Marie Blum.

Bruder und Schwester sind nicht nur regelmäßig in tragenden Rollen in den Märcheninszenierungen der Waggon-Komödianten zu sehen. Zur Höchstform laufen sie überdies und vor allem als Volksmusik-Duo auf. An der Parodie auf die Heile-Welt-Schunkelei feilen Lisa-Marie und Alexander seit dem vorigen Jahr. Kostproben davon haben sie im Februar beim Forstfasching abgeliefert. Doch der bisherige Höhepunkt ihrer Blitzkarriere in Lederhose und Dirndl steht den Geschwistern Blum erst noch bevor: Am 6. Oktober ab 17.30 Uhr sind sie die Stars des ersten Oktoberfestes, zu dem das Kinder- und Jugendtheater in den Kulturbahnhof Finow einlädt.

„Das wird eine Gaudi“, verspricht die Theaterleiterin. Und grinst voller Vorfreude.