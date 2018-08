ZDF-Morgenmagazin aus Templin

Michael Dietrich

Templin (MOZ) Eine Vor-Ort-Sendung zum Thema Flüchtlinge und Integration hat das ZDF-Morgenmagazin am Freitagmorgen vom Templiner Marktplatz gesendet. Dabei kamen Flüchtlinge und Bürger, Helfer und Unternehmer genau so zu Wort wie Bürgermeister und Ministerpräsident Dietmar Woidke.

„Es hätten ruhig etwas mehr kritische Stimmen geben können, aber ich habe Verständnis dafür, wenn Bürger mit ihrer Kritik nicht ins Fernsehen wollen“, sagte Moderator Andreas Wumm am Ende. Es war exakt die 20. Sendung des ZDF aus Templin zum Thema Flüchtlinge, seit die ersten 42 Geflüchteten im August 2015 in der 16 000 Einwohnerstadt ankamen. Heute leben 178 Flüchtlinge in der Unterkunft im alten Schwesternheim oder in Wohnungen.

Das ZDF wollte diesmal wissen, wie die Integration klappt, wo es hapert und was die Templiner dazu sagen, wenn sich in Berlin über Transitzonen, Ankerzentren und Masterplan gestritten wird.

Die Bio-Landwirtin und ehrenamtliche Füchtlingshelferin Anna Michel berichtete, wie schwer es falle, Flüchtlinge in Ausbildung oder Jobs zu bringen und kritisierte den „Behörden-Wust“. „Flüchtlinge in Arbeit zu bringen ist für alle wichtig, für sie selber, dass sie aktiv ihr Leben gestalten, gebraucht werden, für viele Unternehmen, die Mitarbeiter suchen und für uns alle. Flüchtlinge können ja nicht ewig am sozialen Tropf hängen,“ sagte sie. Bäckermeister Thomas Kolberg, der einen Flüchtling anstellte, berichtete von Ängsten, Vorbehalten seiner Mitarbeiter und Unterschieden in der Mentalität. Das zu vermitteln, falle ihm schwer. „Hier muss der Staat Flagge zeigen“.

„Unsere Vermutung war, dass es in den Kommunen ganz andere Herausforderungen gibt als die, die in Berlin diskutiert werden. Ich war beeindruckt von den Templinern, vom großen Engagement der Ehrenamtlichen. Viele von ihnen und die Flüchtlinge fühlen sich allein gelassen von der Politik. Arbeit und Sprache sind wichtig für Integration, aber Flüchtlinge und Ehrenamtliche brauchen die Unterstützung der Politik“, sagte der Moderator.

Während Ministerpräsident Dietmar Woidke davon sprach, dass Flüchtlingen eine Lebenspers­pektive gegeben werden müsse und die Kammern dabei intensiv unterstützen, kritisierte Templins Bürgermeister Detlev Tabbert IHK und Handwerkskammer für deren „Systemversagen in Reinkultur“. „Sie lassen die Unternehmen, die Flüchtlinge integrieren wollen, allein im Regen stehen“, erklärte Tabbert.

„Wir beschäftigen uns seit drei Jahren mit dieser Stadt und der Integration von Flüchtlingen. Das hat einen biografischen Hintergrund, eine der Kolleginnen kommt aus Templin“, verriet ZDF-Chefredakteur Peter Frey.