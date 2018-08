Vor der Arbeit erster Schweiß

Josefin Roggenbuck

Schwedt (MOZ) Rad gegen das Auto getauscht, es in der Bahn mitgenommen oder sicher am Bahnhof angeschlossen - dem Wirtschaftsfaktor Fahrrad und seinem Stellenwert für Unternehmen und Kommunen widmet sich eine neue Serie dieser Zeitung. Heute: Reportage PCK.

Die Eingangstür des Mehrfamilienhauses steht weit offen. Aus dem Keller ist deutliches Geklapper zu hören. Schlüssel rein, das Schloss springt auf. Nun muss Christian Hörbelt sein Fahrrad nur noch die sieben Stufen nach oben bugsieren, bevor die morgendliche Radtour beginnen kann. Er arbeitet in der Schwedter PCK Raffinerie. Den Arbeitsweg von knappen zehn Kilometern absolviert er bei Wind und Wetter mit dem Rad. „Das macht den Kopf frei und ich verfalle nicht schon vor der Arbeit in Stress“, sagt er und schiebt sein schwarzes Herrenrad vor die Eingangstür. Am Gepäckträger bringt er seine Fahrradtasche an. Darin hat er die Wetterjacke verstaut. Nun darf nur noch eins nicht fehlen: Kein Tritt in die Pedale ohne Helm, sagt er mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Auch für seinen Arbeitgeber steht Sicherheit an erster Stelle. Wenn auf dem Werksgelände Fahrrad gefahren wird, beispielsweise von der Messwarte zur Kantine, ist das Tragen eines Helms Pflicht. Seit Anfang 2017 bittet das PCK aber auch seine Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause, falls sie mit dem Fahrrad radeln, einen Helm zu tragen. Unter dem Motto „Wie auf Arbeit, so nach Hause“ verschenkten sie Fahrradhelme. Schließlich, so heißt es von der Geschäftsführung, ereignen sich mehr als die Hälfte der tödlichen Fahrradunfälle innerorts und Ziel sei es, dass jeder, der auf dem Raffineriegelände arbeite, gesund und unverletzt nach Hause komme.

Das will auch Hörbelt. Zunächst geht es für ihn aber erst mal zur Arbeit – vorbei an Kleingärten, über eine Hauptverkehrsstraße hinweg. Endlich gelangt er auf einen ruhigeren Abschnitt. Ab hier wird es schön, sagt er. Die Wege sind gut ausgebaut, asphaltiert und von hochgewachsenen Nadelbäumen umsäumt. „Bei solch einer Hitze wie jetzt spenden die gut Schatten“, erzählt er mit ein paar kleinen Schweißperlen auf der Stirn. Hörbelts Tempo ist zwar nicht rasant, aber dennoch zügig.

Nach etwa einer halben Stunde und knappen zehn Kilometern erreicht er das PCK-Gelände am Stadtrand. Schon zuvor konnte er durch die Bäume den silbernen Kühlturm sehen. „Dann weiß ich immer, es ist nicht mehr weit“, sagt er. Am großen Eingangstor schließt Hörbelt sein Rad an einem dafür vorgesehenen, überdachten Stellplatz an. Ob das ein sicherer Platz sei, wisse er nicht. Geklaut haben sie hier sein Fahrrad aber noch nicht. Andere Mitarbeiter würden ihr Rad auch mit aufs Werksgelände nehmen, Peter Stockmann beispielsweise. Der Ingenieur pendelt zwischen seinen Arbeitsorten im Werk mit dem Rad. „So spar ich mir das Fitnessstudio und die Parkplatzsuche“, sagt er. Sein Rad hat Stockmann vom Vorgänger übernommen, er könne aber auch auf eines der Firmenräder zurück greifen.

Diese Diensträder, wie Hörbelt sie nennt, gibt es schon sehr lange. Die Strecken innerhalb des PCK seien bei einer Gesamtfläche von 21 Quadratkilometern weit, die Parkplätze rar. „Da bietet sich Radfahren geradezu an.“ Es gehöre einfach zum Gesamtkonzept des Unternehmens dazu und sei nicht wegzudenken.

Währenddessen Hörbelt noch erzählt, geht er schon durch die Sicherheitsschleuse am Eingang hindurch. Duschen können die Rad-Pendler nach ihrer Tour übrigens auch, merkt der Angestellte noch an. „Heute war es aber ja nicht so anstrengend“, scherzt er und biegt mit dem Helm unter dem Arm links ab ins Verwaltungsgebäude.