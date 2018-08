Tauziehen um Lizenz

Mathias Hausding, Ulrich Thiessen

Potsdam/Mahlow (MOZ) Der Pharma-Großhändler Lunapharm ist seit Wochen in den Schlagzeilen. Der Verdacht, mit gestohlenen und umverpackten Medikamenten gehandelt zu haben, schwebt im Raum. Das Potsdamer Verwaltungsgericht will nächste Woche über den Entzug der Betriebserlaubnis entscheiden.

Eine ruhige Eigenheimsiedlung am südlichen Berliner Stadtrand. Auf dem Parkplatz vor einem schlichten, aber auffällig großen Neubau zwei Autos, daneben sehr prominent das Firmenschild von Lunapharm mit der entsprechenden Telefonnummer. Manche Fenster sind an diesem Freitagvormittag offen, es ist jemand da, auf das Klingeln an der Haustür öffnet ein Mann Ende 40 mit freundlichem Blick.

Als er vernimmt, dass er einen Pressevertreter vor sich hat, kommt Bewegung in seine Züge. „Von dem was über uns geschrieben wird, stimmt nur zehn Prozent“, sagt er. „Alles wird verdreht.“ Er wirkt mitgenommen, ein wenig verzweifelt. Es sieht so aus, als wollte er gerade weitererzählen, da kommt nach wenigen Sekunden eine Frau dazu. Lunapharm-Geschäftsführerin Susanne Krautz-Zeitel.

Auch sie freundlich, aber voller Unruhe. „Ich habe kein Vertrauen mehr in dieses Land. Mehr möchte ich nicht sagen. Ich breche das Gespräch hier ab“, sagt sie, bittet den Mann, ebenfalls zu schweigen und schließt die Tür. Was dahinter bislang passierte oder noch geschieht, ist weiter offen.

Am 20. Juli wurde Lunapharm der Entzug der Betriebs- und Handelserlaubnis durch das Landesgesundheitsamt zugestellt. Einen Tag später fand eine Durchsuchung der Geschäftsräume durch die Potsdamer Staatsanwaltschaft statt, Medikamente und Unterlagen wurden beschlagnahmt. Die Behörde ermittelt seit Monaten gegen die Geschäftsführerin und eine weitere Person, unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei.

Im Laufe der Woche wurde bekannt, dass Lunapharm gegen den sofortigen Vollzug des Entzugs der Betriebserlaubnis Rechtsmittel eingelegt hat. Nach Informationen dieser Zeitung haben die Richter am Verwaltungsgericht gegenüber dem Gesundheitsministerium Zweifel geäußert, dass der Bescheid Bestand hat. Noch gilt jedoch, dass das Unternehmen nicht wirtschaftlich tätig werden darf.

In der kommenden Woche soll eine Entscheidung zum Antrag von Lunapharm getroffen werden. Aus dem Ministerium heißt es, dass das Wochenende über an einer Korrektur des Verfahrens gearbeitet werden soll.

Am Freitag hat der neue Chef der Untersuchungskommission, Ulrich Hagemann, erste Gespräche mit Mitarbeitern im Landesgesundheitsamt und des Ministerium geführt. Der ehemalige Abteilungsleiter im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte soll schnellstmöglich aufklären, warum die Hinweise der Staatsanwaltschaft im März 2017 auf den Handel mit gestohlenen Medikamenten nicht an die Hausleitungen gelangten beziehungsweise nicht zum Rückruf umstrittener Krebsmittel führten.