Delegation fliegt über das Oderland

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) „C’ était trop bien!“, sagt die 16-jährige Joana freudestrahlend. Es war sehr schön, heißt das übersetzt. Die junge Französin kommt gerade von einem Rundflug in einer Czesna zurück. Sie gehört zu der Delegation aus Seelows Partnerstadt Nangis, die seit Montag zu Besuch ist. Die Jugendlichen zeigen sich begeistert von dem Programm, das ihnen bisher geboten wurde. Dazu gehört an diesem Freitag der Besuch des Flugplatzes Neuhardenberg. „Sie haben sogar weniger auf ihre Handys geschaut als sonst“, sagt Betreuerin Nazli Dutilleul erstaunt und zeigt sich dankbar für die vielen Höhepunkte. „Wir erleben viel Kultur, erfahren Wissenswertes und sind in Lebus ganz toll und naturnah untergebracht. Es ist noch viel besser, als es mir die Gruppe aus dem vergangenen Jahr berichtet hat“, schwärmt sie. Potsdam samt Besuch des Landtags hat die Gruppe hinter sich, auch auf dem Pol’and’Rock-Festival in Kostrzyn waren einige, während andere Jugendliche sich beim Volleyballspielen auf dem Gelände des SV Victoria die Zeit vertrieben.

„Es ist ganz fantastisch, wie Uwe Hädicke alles organisiert hat. Steffen Lübbe kümmert sich die ganze Zeit mit um uns und unser Herbergsleiter Jens Lawrenz ist sehr fürsorglich. Mir fehlen wirklich die Worte“, sagt Nazli Dutilleul. Sie kommt aus dem Loben gar nicht heraus. Es sei so wichtig für die Jugendlichen, zu sehen, wie sich anderswo Menschen für das Miteinander engagieren. Genau das können sie hier miterleben, sagt die Betreuerin. An diesem Sonnabend will die Gruppe noch ein paar Dorffeste besuchen, bevor es abends ein Abschiedsgrillen in Lebus gibt und am Sonntag der Flug in die französische Heimat zurück geht.(jsj)