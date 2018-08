Butter Schlagen am Rummelfaßgestell?

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Alle fünf Jahre feiert Fürstenwalde das Waldfest. Am 26. August wird an der Pintsch-Brücke zur 5. Ausgabe eingeladen. Bis dahin erzählt die MOZ in Zusammenarbeit mit dem Museum in einer Serie historische Begebenheiten rund um den Forst. Heute: Historische Flurbezeichnungen.

Von Gestellen verschiedenster Art wimmelt es auf historischen Stadtplänen und Forstkarten – wie Straßennamen dienten solche Flurbezeichnungen in den Waldgebieten rund um Fürstenwalde der Orientierung. An Wanderer hat man jedoch noch nicht gedacht, als sie im 18. Jahrhundert eingeführt wurden. Ihr Ursprung ist alles andere als friedlich: „In Kriegszeiten wurde viel Raubbau betrieben, um den Überblick zu behalten, wurden geradlinige Wege angelegt und der Wald in Jagen eingeteilt“, erklärt Christian Köckeritz, Leiter des Ausstellungsbereiches der Kulturfabrik.

Häufig trugen diese Wege in ihrem Namen die Bezeichnung „-gestell“. Warum und was sie bedeutet, weiß man nicht. „Einige werden noch verwendet, andere nur für für Wanderwege“, sagt Köckeritz. Auch lasse sich aus den Flurnamen häufig nicht ableiten, warum sie so heißen. Beim Königsgestell, dass durch alle drei großen Waldgebiete verläuft, liegt die Vermutung nah, dass der Name eine wichtige Handelsroute bezeichnet; bei anderen Flurbezeichnungen wie Pipergestell, Luder- und Schellhorstgestell liegt die Bedeutung im Verborgenen.

Wurde am Rummelfaßgestell entlang Butter transportiert? Diese Vermutung liegt zumindest nah: Rummel, das hätten Recherchen laut Köckeritz ergeben, bedeutet in anderen Zusammenhängen so viel wie ‚stoßen’. „Und im Rheinländischen bezeichnete Rummelfaß das Fass, in dem Butter früher durch Stoßen hergestellt wurde.“

Das Rummelfaßgestell in der Kleinen Heide führt zur gleichnamigen Ablage – sie bezeichnen Stellen an der Spree, wo gelagert wurde, was für den Abtransport per Floß oder Schiff vorgesehen war. Dabei handelte es sich meistens um geschlagenes Holz. Wurden am Rummelfaßgestell also tatsächlich Butterfässer gelagert? „In der Nähe befindet sich zumindest die Buchte“, erklärt Christian Köckeritz. Dorthin wurde Jungvieh zum Weiden getrieben. „Eigentlich hat man aber nicht dort, wo geweidet wurde, auch gleich Butter hergestellt.“

Eine ganze Reihe historischer Ablagen ziehen sich die Spree entlang. Sie alle, erklärt Christian Köckeritz, stehen heute unter Denkmalschutz. Einmal mehr drückt sich darin die Bedeutung des Waldes aus.