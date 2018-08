300 Liter Eis pro Tag

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Was vielleicht nicht ganz so viele wissen: Eis entsteht mit Hilfe von Hitze. So ist es nicht verwunderlich, dass in der Eisfabrik in Schwante die Innentemperatur am Dienstagmorgen weit über der außerhalb der kleinen Manufaktur liegt. Kommt man aus der Eis-Sauna heraus, fühlen sich 30 Grad im Schatten fast schon erfrischend an. Zumindest der Appetit auf die kühle Schleckerei ist geweckt.

Weiße Schuhe, weiße Schürze, weiße Mütze. Angelica Bäßler muss auch im Sommer an Kleidung zulegen, um Eis produzieren zu können. „Hygiene“, sagt sie kurz und knapp zur Erklärung. Seit 2013 betreut sie die Eisproduktion, die Teil der LSV Landwirtschafts GmbH von Thomas Richter ist.

Das Konzept des Bauernhof-Eises stammt aus den Niederlanden. Die Idee: Milch und Obst produzierende Landwirte nutzen ihre Ressourcen zur Herstellung und Vermarktung des eigenen Speiseeises. Ziel ist ein regionales Produkt ohne künstliche Aromen, Farbstoffe und Konservierungsmittel.

Angelica Bäßler zeigt gleich, wie es geht: Sie gibt eine Mischung aus Heidelbeeren und Direktsaft – beides vom Spargelhof Kremmen – sowie Zucker in die Eismaschine. „Immer 50 Prozent Früchte und 50 Prozent Wasser.“ Hier kommt die Hitze ins Spiel: „Die Maschine erhitzt zur Pasteurisierung alles auf 85 Grad.“ Zumindest Milcheis, das mit frischer Milch und Sahne der rund 200 Kühe, die nebenan grasen, hergestellt wird. Sorbet, so wie die 55-Jährige es am Dienstag zubereitet, muss nur auf 73 Grad erhitzt werden. „Die Maschine kocht und gefriert gleichzeitig“, sagt sie, während die Temperatur im Raum steigt. „Alles läuft auf Hochtouren, die Maschine gerät an ihre Grenze.“

Wegen der Wärme beginnt die Eisproduktion oft schon um vier Uhr in der Früh. Zehn Liter Frucht-Wasser-Gemisch kann der Eisautomat auf einmal verarbeiten. Nach der Pasteurisierung, die nur wenige Minuten dauert, muss der Apparat das Eis auf Minus zwölf Grad herunterkühlen. „Das Eis wird mit Messern gerührt.“ Angelica Bäßler betont das, weil – anders als bei Eis-Großproduktionen der Markennamen – keine Luft ins Eis geschlagen wird. „Deshalb ist unser Produkt auch etwas schwerer.“

Im Anschluss füllen die gelernte Mediengestalterin und ein Mitarbeiter das fertige Eis ab. Zu Spitzenzeiten werden in Schwante bis zu 300 Liter pro Tag hergestellt. Verkauft wird es – abgepackt in 160-Milliliter-Behälter – an Cafés in der Umgebung und im eigenen Eispavillon vor der Produktionsstätte, der Milchtankstelle Schwante.

Das Bandbreite umfasst 40 Sorten. Auf die Frage, welche die beliebtesten seien, muss Angelica Bäßler nicht lange überlegen: Vanille, Erdbeere, Schokolade. „Stracciatella geht auch immer.“ Doch nicht nur des Deutschen favorisierte Eiskreationen gibt es in Schwante. „Ein Renner ist unser Mojito-Eis.“ Jedoch gibt es eine Einschränkung: „Es ist nur für Erwachsene, wir benutzen viel Rum zur Herstellung.“ Trotz Hitze verfliege der Alkohol nicht wirklich. Bananen-Sorbet oder Honig-Eis gehören zu den exotischeren Variationen, die Absatz finden. „Wir hatten einmal Eis mit Lakritze, das wurde gut angenommen als Kugel, in der Packung lief es aber schleppend.“

Verkauft wurde anfangs noch im Kuhstall. Vor zwei Jahren kam der mittlerweile prägnante Pavillon zwischen den Ortsschildern Schwante und Vehlefanz dazu. „Den haben wir in Marwitz gefunden.“ Dort verkauft eine Firma historische Bauelemente. „Er ist optimal für uns.“ Neu in diesem Jahr ist eine Theke mit Kühlung. Neben dem Eis werden Shakes angeboten.

Im Außenbereich gibt es zahlreiche Sitzmöglichkeiten, eine Strohburg für Kinder, Liegestühle – überdacht mit besonderen Segeln. Einige sind Ebay-Funde. Eines ist da schon etwas spezieller: Mit dem (natürlich) nicht mehr taufrisch aussehenden Segel wurden die Berliner Segler vom Team „JJone“ 2016 Weltmeister in ihrer Disziplin in Wakayama (Japan).

Die Geschichte ist eine beliebte Anekdote bei den Gästen, die laut Angelica Bäßler nicht nur aus Oberhavel kommen. „Wenn die Autobahn wieder einmal gesperrt ist, halten viele auf der Umleitungsstrecke bei uns an.“ Viele Berliner würden zudem das Angebot annehmen. Vor allem zur Landpartie, bei der jedes Jahr mehr als 2 000 Kugeln Eis über die Theke gehen.

Doch mit der Eissaison hört der Verkauf der mit Hitze produzierten Kaltspeisen nicht auf. „Wir haben bis Dezember geöffnet, dann gibt es Glühwein, heiße Schokolade und natürlich Eis.“ Das gehe, ganz unabhängig von der Jahreszeit, immer.