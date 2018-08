Anwohner bleiben auf dem Laub sitzen

Judith Melzer-Voigt

Bechlin (MOZ) Einige Bechliner haben sich eine besonders kreative Möglichkeit ausgedacht, um auf ihr Laubproblem hinzuweisen: Sie haben die großen Säcke mit den Lindenblüten kurzerhand an die Straße gestellt, direkt neben einem Schild, auf dem der Stadtverwaltung angekündigt wird, dass das Laub jetzt bereit zum Abholen ist. Nur wird dieser Einfall wohl nicht fruchten.

„Grundsätzlich gilt auch in diesem Fall die Straßenreinigungssatzung“, macht Stadtsprecher Heiko Rähse auf RA-Nachfrage deutlich. Demnach sind Straßen und Gehwege mindestens alle 14 Tage vom Laub zu befreien. Geht davon eine Gefahr aus – beispielsweise wenn Spaziergänger stolpern oder ausrutschen könnten – muss das sogar sofort geschehen. „Im Herbst stehen aber auch kostenlose Container zur Verfügung“, so Rähse. An diesem Verfahren werde sich auch nichts ändern. Dieser gewohnte Rhythmus werde eingehalten, was auch mit der Abfallwirtschaftsunion so abgesprochen ist. Dort gibt es auch Laubsäcke, die gekauft, befüllt und dann nach einer Terminabsprache abgeholt werden.

Die Stadtwerke Neuruppin hatten Ende 2017 angekündigt, dass es bei ihnen vielleicht bald möglich sein könnte, sein Laub kostenlos abzugeben. Eine Grünabfallsammelstelle auf dem Gelände des Klärwerkes ist geplant. Der Abfall sollte sogar noch einen Zweck erfüllen, indem daraus Wärme und Strom gewonnen werden (RA berichtete). Doch wann es soweit sein wird, kann Heiko Rähse nicht sagen. „Das ist aktuell keine Lösung“, erklärte er. Erst mittelfristig werde dieses Projekt realisiert.