Havelnixe für Bootskorso gesucht

Simone Weber

Rathenow Rund 30 Boote nahmen im vergangenen Jahr am zweiten Bootskorso um die Rathenower Altstadtinsel teil. Am kommenden Samstag, 11. August, steht nun die dritte Auflage an. Das Restaurant „Zum Alten Hafen“ und die Stadt Rathenow mit Bürgermeister und Schirmherr Ronald Seeger laden, mit Unterstützung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts, zu diesem Ereignis ein. Interessierte Bootsfahrer können auch noch weiterhin ihre Teilnahme anmelden. Offizieller Anmeldeschluss war der 29. Juli. Wegen verspäteter Bekanntgabe des Bootskorsos besteht aber noch in den nächsten Tagen die Möglichkeit zur Anmeldung per E-Mail an kontakt@zum-alten-hafen.de oder telefonisch unter 0177/2700078. Wie im 2017 soll eine Havelnixe das Gesicht für Bootskorso und Hafenfest sein. „Eine Rathenowerin als neue Hafennixe kann sich noch bei uns melden“, ruft Küchenchef Sebastian Crakau auf. Sie kann ebenso unter der genannten Nummer mit den Organisatoren Kontakt aufnehmen. Die geschmückten Boote unternehmen in diesem Jahr den Korso mit einer veränderten Wegstrecke. 20 Bootsbesatzungen haben sich bereits angemeldet. Sie und die nachgemeldeten Leute treffen sich am 11. August, 12.30 Uhr bei den Wassersportlern am Havelweg, fahren von dort aus in Richtung ICE-Brücke, um sich an der Liebesinsel zu sortieren und koordiniert zum Alten Hafen zu gelangen. Dort wartet eine Jury auf die geschmückten Boote. Wer Interesse hat, kann selbst Jurymitglied werden und die schönsten muskel- und motorbetriebenen Wasserfahrzeuge prämieren.