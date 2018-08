Ohne Turan gegen ZFC Meuselwitz

Jasmine Nießner

Rathenow Am zweiten Spieltag der Regionalliga Nordost tritt Aufsteiger FSV Optik an diesem Sonntag in Meuselwitz an. Beim dortigen ZFC, das Z steht für den Ortsteil Zipsendorf, will Rathenow versuchen, den im Heimspiel mit einem 4:1-Sieg erfolgreich vollzogenen Saisonauftakt zu veredeln. Dass es sich dabei um ein enorm schwieriges Unterfangen handelt, wissen die Verantwortlichen.

Dank eines in der Stadt ansässigen Computerherstellers, der seit vielen Jahren Hauptsponsor des ZFC ist, kann am Südrand der Leipziger Tieflandsbucht unter Profibedingungen gearbeitet werden. Nicht überbewerten sollte man den ersten Spieltag. Die Meuselwitzer 0:3-Pleite relativiert sich, wenn man bedenkt, das Gegner Lokomotive Leipzig in dieser Saison neben Wacker Nordhausen Top-Aufstiegsfavorit ist.

FSV-Trainer Ingo Kahlisch wird umstellen müssen. Mit Verteidiger Emre Turan fehlt einer, der beim 4:1 gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf zum Aufgebot gehörte. Keine Verletzung, sondern die Hochzeit von „Emmos“ Bruder verhindert einen Einsatz. Ansonsten war bis Wochenmitte kein weiterer Ausfall bekannt. Oguzhan Matur und Torhüter Fabio Pluntke sind nun spielberechtigt, Stürmer Murat Turhan ist in Rathenow zurück. Das endgültige Aufgebot dürfte also wahrscheinlich erst nach dem Abschlusstraining feststehen.

Beim Blick auf die Schiedsrichteransetzung wird wieder einmal deutlich, wie lange Rathenows Trainer schon dabei ist. Beim ersten Oberligaaufstieg Anfang der 1990er Jahre kam des öfteren Harald Sather aus Grimma als Referee zum Einsatz. Am Sonntag ab 13.30 Uhr wird sein Sohn Alexander die Begegnung in Meuselwitz leiten.