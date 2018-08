Oberhavels Badeseen sind sauber

Burkhard Keeve

Ort (MOZ) Oberhavels Badegewässer versprechen keine rechte Abkühlung mehr. Schon jetzt liegen die Wassertemperaturen im Durchschnitt vier Grad über denen vom Vorjahr. 27,7 Grad Celsius wurden beispielsweise im Waldbad Zehdenick gemessen.

Auch der vermeintlich kühlste Seee im Landkreis, der Briesesee in Birkenwerder, ist mit 23,3 Grad Celsius schon mächtig aufgewärmt. Und die Hitze hält ja noch an. Es ist erst Anfang August. Die Daten stammen von Anfang der Woche. Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes Oberhavel untersuchen regelmäßig alle vier Wochen die 27 öffentlichen Badegewässer des Landkreises. Die gute Nachricht lautet aber, trotz der lang­anhaltenden Wärme ist noch kein See wegen Sauerstoffmangels gekippt und auch die Algenblüte hält sich in Grenzen. Noch laden Oberhavels Seen weiterhin zum ungetrübten Badespaß ein. Die neuesten Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen „ergaben keinen Grund zu Beanstandungen“, teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit.

Probleme bereiten in einigen Seen hingegen die Sichttiefen. Richtig trüb ist zum Beispiel der Beetzer See. Hier ist nur eine Sicht von 20 Zentimetern. Auf 25 Zentimeter Sicht kommt der Große Wentowsee in Marienthal und nur 30 Zentimeter Sichttiefe gibt es im Rahmer See in Zühlsdorf. Durch die geringe Sichttiefe besteht immer das Risiko, im Notfall nicht schnell genug unter Wasser gesehen zu werden, was eine Rettung erschwert.

Bei der aktuellen Badegewässer-Kontrolle wurden stellenweise Algen festgestellt. „Es ist davon auszugehen, dass die Algenbildung bei den derzeit hohen Temperaturen und der intensiven Sonneneinstrahlung weiter voranschreitet“, erläutert Amtsarzt Christian Schulze. Er rät allen Badenden: „Achten Sie daher bitte vor Ort unbedingt auf die Wasserqualität. Gehen Sie nicht dort baden, wo Sie Ihre Füße im knietiefen Wasser nicht mehr sehen können.“

Wer jetzt allerdings an die Ost- und Nordsee reist, sollte dort nach der Wasserqualität fragen, rät Schulze.