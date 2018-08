Spektakuläre Faustkämpfe erwartet

Sören Schlegel

Bernau Am 25. August öffnet Veranstalter Hans Link von GT-Link Profiboxing für Boxbegeisterte wieder die Türen der Erich-Wünsch-Halle in der Heinersdorfer Straße 52, in 16321 Bernau. Dann stehen allerlei Kämpfe an.

Allerdings gibt es dieses Jahr eine kleine Änderung: Bevor die heiße Nacht der Profis anbricht dürfen Amateurvereine aus Brandenburg und dem beheimateten Boxverein aus Schönow Orje Tietzsch Bernauer Box Camp Barnim zeigen, welche Talente sie haben. Ab 15.30 Uhr (Einlass 15 Uhr) beginnen die Wettkämpfe der jungen Faustkämpfer. Der Eintritt dafür beträgt 5 Euro und ermäßigt 3 Euro.

Der Eintritt für die Amateurboxer wird anschließend auch verrechnet, wenn man die Abendveranstaltung besuchen will. Ab 18.30 Uhr öffnet die zur Box­arena umfunktionierte Erich-Wünsch-Halle die Pforten für Freunde des Profiboxens. Ab 19.30 Uhr nehmen die Berufsboxer den Ring in Beschlag. Tickets sind bereits ab 15 Euro erhältlich. Für den Zugang zum VIP-Bereich mit üppigem Buffet sind 70 Euro zu entrichten.

Aber nicht nur erstklassige Boxkämpfe werden dem Zuschauer präsentiert. Bekannte Gesichter des Boxsports wird man zu Gesicht bekommen. Darunter ist der IBF-Titelträger Yoan Pablo Hernandez aus dem ehemaligen Boxstall Wilfried Sauerland. Des weiteren ist der frühere Profiboxer Mahir Oral mit seinem Schützling Mert Yildirim aus Hamburg vertreten. Oral boxte im Supermittelgewicht einst gegen Artur Abraham, den man bereits vor zwei Jahren als Gast in Bernau begrüßen durfte. Für einen spektakuläreren Kampf wird Jihad Nasif aus Berlin sorgen. Nasif boxt das vierte Mal bei GT-Link-Profiboxing und treibt immer wieder die Zuschauer aus ihren Sitzen. Der Gegner von Jihad wird der Brasilianer Filipe Da Silva. Weitere spannende Kämpfe werden den Zuschauern geboten. Allem voran Nick Klappert, der dieses Jahr einen Aufbaukampf bestreiten wird. Letztes Jahr bot er mit seinem Kampf um den Titelgewinn des IBF beste Unterhaltung.

Den letzten Kampf und somit der Hauptkampf des Abends wird zwischen Alexander Nedbei aus Zürich und dem Tschechen Rudolf Murko ausgetragen. Durch den Boxabend begleitet die RTL-Moderatorin Victoria Frenser aus Bielefeld.

Weitere Informationen sowie Ticketbestellung ab dem 6. August in den Vorverkaufsstellen Theater- & Konzertkasse in der Bahnhofspassage 1. OG, Börnicker Chaussee 1 als auch in der Touristen-Information in der Bürgermeisterstraße 4.