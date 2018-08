Grünen-Chefin: „Jetzt wäre die Zeit umzusteuern“

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Die Grünen sind bei Umfragen im Höhenflug – auch dank ihrer vor einem halben Jahr gewählten Co-Vorsitzenden Annalena Baer­bock aus Potsdam. Jetzt hat sie die Redaktion in Frankfurt (Oder) besucht.

Ob sie sich insgeheim freue, dass die Hitze derzeit so erbarmungslos zuschlage und einen deutlichen Hinweis auf den Klimawandel gebe, wurde die Grünen-Chefin bei einem Redaktionsbesuch dieser Zeitung gefragt. „Nein, bestimmt nicht“, lautete ihre Antwort. „Nichts ist gut, wenn die Äcker glühen, Europa brennt und Kleinkinder und Ältere enorme gesundheitliche Probleme bekommen.“ Aber natürlich werde es derzeit immer mehr Menschen klar, dass unsere Gesellschaft für die Herausforderungen durch den Klimawandel nicht gewappnet sei.

Sicher sei es richtig, den Landwirten unter die Arme zu greifen. Aber bei solchen Notmaßnahmen handele es ich nur um Symptombekämpfung. „Man kann in ein Fass ohne Boden nicht immer mehr Geld stecken. Jetzt wäre die Zeit umzusteuern in Richtung einer nachhaltigeren Landwirtschaft“, betonte Baerbock. Sie schlug vor, im Rahmen der Auszahlungen der Nothilfen die Landwirte „in die Pflicht zu nehmen, selbst Rücklagen für wetterbedingte Notlagen zu bilden und vor allem durch eine Kehrtwende in der europäischen Agrarförderung endlich die auch die Produktion nachhaltig umzustellen“. In diesem Zusammenhang lobte sie die Obstbauversuchsanstalt des Zentrums für Agrarlandforschung (ZALF) in Müncheberg (Märkisch-Oderland). Dort würde mit alten Sorten und ökologischen Anbaumethoden geforscht, die für die Zukunft der brandenburgischen Landwirtschaft vielleicht noch von großer Bedeutung sein würden.

Bei 15 Prozent liegen die Grünen derzeit bundesweit. Die Doppelspitze aus Robert Habeck und Baerbock harmoniert. Beide zählen zum realpolitischen Flügel und beide scheinen fest entschlossen, nicht mehr nur das klassische grüne Klientel – gutbürgerlich, umweltbewusst – bedienen zu wollen. Dazu passt, dass Baerbock keine Scheu hat, von einer grünen Volkspartei zu sprechen, die sich verstärkt um soziale Themen kümmern wolle. „Jede Partei sollte eine Volkspartei sein“, erklärte sie im Redaktionsgespräch. Schließlich sei es die wichtigste Aufgabe, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen und nicht nur Einzelinteressen zu bedienen. Dass sie bei Umfragen noch nicht so gut abschneidet, nehme sie als Herausforderung an, sagte sie.

Auf Höhenflug befinden sich die Grünen auch in Bayern, wo im Oktober gewählt wird. Empfiehlt sie dem dortigen Landesverband eine Koalition mit der CSU? „Mit dieser CSU, die einen rechtspopulistischen Kurs fährt, nicht.“ Die während der Jamaika-Verhandlungen aufgekommene Zuneigung auch zu den Christsozialen scheint abgekühlt. „Es gibt rote Linien“, betonte Baerbock. „Über antieuropäische Politik werden wir jedenfalls mit niemandem reden.“