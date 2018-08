Zeitgleich auf fast 90 Feldern gebaggert

jm

Karlshagen (MOZ) Unter dem Motto „Baggern was das Zeug hält“ treffen sich alljährlich weit mehr als 1000 Volleyballer am Strand der Insel Usedom zum weltweit größten Beach-Turnier. Veranstaltet durch den Förderverein Usedom Beachcup und von Turbine Turbine Greifswald, wird auf knapp 90 Feldern mit Zweier- oder Vierer-Teams in den unterschiedlichsten Altersklassen und Leistungs-Kategorien gespielt. Auch in diesem Jahr ließen es sich einige uckermärkische Teilnehmer nicht nehmen, den Weg in den heißen Usedom-Sand auf sich zu nehmen – sie wurden wieder mit einem großartigen sportlichen Erlebnis belohnt.

Bei den Zweier-Teams der Frauen und Männer, wo es traditionell hochklassige, auch internationale Besetzungen gibt und das Duo Daniel Sprenger/Toni Schneider vom SSC Palmberg Schwerin den Sieg holte, waren die Uckermärker freilich nicht am Start, gleich doppelt aber beim Quadro-Mix-Beachcup, bei dem zwei Männer und zwei Frauen die Mannschaften bildeten. Beide UM-Vertretungen gewannen ihre Gruppen in der ersten Runde, in der zweiten Runde trennte sich dann die Spreu vom Weizen: Team „Der Klügere kippt nach“ aus Angermünde mit Marco Haehnel, Stefan Zimmer, Jessica Roock und Andrea Behm wurde Gruppenvierter und erreichte so die finale Runde um die Ränge 19–24, während die Mannschaft „BC“ (Beach Criewen) in der Zwischenrunde Staffelfünfter wurde und um die Plätze 25–30 ran durfte.

Bei insgesamt 120 Teams in dieser Kategorie war das ein gutes Zwischenfazit. Die Angermünder kamen schließlich auf den 20. Gesamtplatz (Sieger wurden „Bouletten und Fischbrötchen“), das Criewener Quartett Tilo Frischmuth, Michael Dietrich, Lisa Michel und Steffi Weiher freute sich über Rang 28.

Ein Ex-Uckermärker stand beim Usedom-Cup sogar ganz oben auf dem Siegerpodest: Burkhard Dreblow aus der volleyballverrückten Pinnower Familie (mittlerweile in Potsdam zu Hause) konnte mit seinem Partner Michael Schmidt vom VFR Garching (bei München) die Herren-Altersklasse 5 (Team-Durchschnittsalter mindestens 49 Jahre) beim sogenannten Mumien-Cup für sich entscheiden. In der Kategorie Herren 2 waren Mark Backhaus (BSG Leipa) und Andre Fehlinger aus Schwedt dabei und belegten den 17. Rang.

Der Termin für die 20. Auflage dieses Rekordturniers steht übrigens auch schon fest: 2. bis 4. August, was 2019 bereits das letzte Sommerferien-Wochenende in Brandenburg ist. (jm)