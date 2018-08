FSV Union holt Mittelfeldmann

Martin Ramos

Fürstenwalde Vor dem ersten Heimspiel der neuen Regionalliga-Saison am Sonntag, 13.30 Uhr gegen den Berliner AK, ist der FSV Union Fürstenwalde auf dem Fußball-Transfermarkt noch mal fündig geworden. Vom FSV Budissa Bautzen wechselt Franz Hausdorf an die Spree. Der Mittelfeldspieler wird am Donnerstag 25 Jahre alt.

Wie auch Martin Zurawsky wurde Hausdorf in Lauchhammer geboren und startete seine Karriere bei der BSG Schwarzheide und dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Die Scouts von Energie Cottbus erkannten sein Talent und holten ihn 2007. Es folgten Einsätze in der A- und B-Junioren-Bundesliga und später auch in der Oberliga in der zweiten Mannschaft des FC Energie. 2014 wechselte Hausdorf zum Bautzener Regionalligisten, wo er bis 71 Einsätze und vier Tore zu verzeichnen hat.

Familiär zieht er in die Nähe und somit war auch der Weg nach Fürstenwalde geebnet. „Wir haben schon öfter versucht, ihn zu verpflichten, und jetzt ist es uns gelungen“, sagt Danny Kukulies von der Sportlichen Leitung des FSV Union.

Zwar hatte Hausdorf in Bautzen kleinere Blessuren, kam deswegen nicht immer zum Einsatz, kann in Fürstenwalde aber immer auf Rasen trainieren und so der Mannschaft auch mit seiner Erfahrung, Qualität und der Aggressivität im defensiven Bereich eine echte Verstärkung sein. Trainiert hat er mit der Mannschaft bereits und sich dabei super eingefügt. Franz Hausdorf erhält die Rückennummer 16.