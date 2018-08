Jamlitz/Lieberose mit erstem Test

Roland Hanke Dietmar Sieczka

Lieberose Die Fußballer der Spielgemeinschaft Jamlitz/Lieberose bestreiten am Sonnabend ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Kreisklasse Staffel Nord Südbrandenburg. Zu Gast auf dem Sportplatz Lieberose ist dann Blau-Weiß Ziltendorf aus der Kreisklasse Süd Ostbrandenburg.

Gut eine Woche später folgt am 12. August bereits das erste Pflichtspiel im Kreispokal. In der Vorrunde kommt es in Lieberose gleich zum Derby der Spielgemeinschaft mit dem Goyatzer SV. „Das wird sicher eine spannende Partie, zu der hoffentlich viele Zuschauer kommen“, sagt Trainer Dietmar Sieczka.

Den Punktspiel-Auftakt in der Nord-Staffel der 2. Kreisklasse bestreitet seine Mannschaft am 26. August. Da ist ab 15 Uhr der SV Blau-Gelb Sonnewalde II auf dem Sportplatz in Lieberose zu Gast. Bis dahin wird zweimal in der Woche trainiert – mittwochs in Lieberose und freitags in Jamlitz jeweils ab 19 Uhr.(RH, dcz)