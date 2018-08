„Ich bin das Mädchen für alles“

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) In jedem Sportverein gibt es Menschen, ohne die kaum etwas funktionieren würde. Sie agieren oft im Hintergrund und sind die gute Seele im Verein. In einer losen Serie stellt die MOZ einige der ehrenamtlichen Helfer vor. Heute: Enrico Pankratz vom Tennisclub Frankfurt.

Wann immer man zur Anlage des Tennisclubs Frankfurt an der Markendorfer Straße kommt, Enrico Pankratz ist vor Ort. Der 63-Jährige bezeichnet sich selbst als „Mädchen für alles“ in dem 230 Mitglieder umfassenden Verein. Er organisiert die Pflege der Plätze, versorgt die Mitglieder mit Getränken und kleinen Snacks und hilft überall dort, wo etwas anfällt. In diesem Jahr gibt es besonders viel zu tun, da der TCF ein neues Vereinsheim errichtet hat. „Alle haben mich gefragt, ob ich der Bauherr bin. Dabei bin ich einfach nur hier vor Ort“, erzählt Pankratz. Und dies ist er in den Sommermonaten täglich. „Man wird sicher kein Millionär, es gehört eine Menge Enthusiasmus dazu. Aber die Aufgaben machen mir Spaß und das ist die Hauptsache.“

Zum Tennis gekommen ist Enrico Pankratz vor 14 Jahren durch einen Zufall. „Meine Enkeltochter war beim Handball, dort durften aber nur die Besten spielen. Das gefiel mir nicht. Jemand hat uns dann empfohlen, mal zum Tennis zu gehen – damals noch als eine Abteilung des ESV. Tennis war immer der weiße Sport für mich, zu dem ich keinerlei Verbindung hatte. Aber es hat mir sofort gefallen“, erzählt der gebürtige Schwedter. Er wurde schnell in das Vereinsleben miteinbezogen und als eines Tages die Betreiberin des kleinen Vereinslokals nicht mehr kam, wurde er gefragt, ob er aushelfen könne. „Da habe ich zugesagt, schließlich komme ich ja aus der Gastronomie.“

Als gelernter Elektronik-Facharbeiter sattelte er nach der Armeezeit um und absolvierte einen Kellner-Koch-Lehrgang. Als Gaststättenleiter und später als Buffetleiter arbeitete Pankratz in kleinen Betrieben, seine letzte Stelle war im Oderland in der 1. Etage des Oderturms. Anschließend wurde er arbeitslos, arbeitete drei Monate lang als Taxifahrer und fand schließlich beim Tennisclub seine Bestimmung. „Ich gebe mich nicht mehr der Illusion hin, dass ich in meinem Alter noch einen Job bekomme. Aber ich wollte wieder wissen, warum ich morgens aufstehe die Aufgaben hier sind für mich sehr erfüllend.“

Dazu gehört auch die Organisation der Platzpflege. „Jedes Jahr müssen auf unseren sieben Plätzen dreißig Tonnen Sand bewegt werden – fünfzehn runter, fünfzehn rauf. Das übernehmen alles Fachfirmen, aber es muss natürlich immer jemand vor Ort sein“, erläutert er. So lange es gesundheitlich geht, möchte sich Pankratz weiter für den TCF engagieren. „Ich spiele auch selbst regelmäßig Tennis. Das schöne an der Sportart ist, dass jeder nach seiner Facon spielen kann. Es gibt immer Pärchen, die zusammen passen weil sie das gleiche Niveau haben und auf einer Wellenlänge sind.“

In der Zeit unter Gudrun Frey als Vereinsvorsitzende war er fünf Jahre als Technischer Leiter angestellt. „Er ist bei allen Problemen zur Stelle und organisiert stets Abhilfe. Auf ihn ist immer Verlass, es funktioniert einfach. Gleichzeitig ist Enrico Pankratz auch für das Vereinsleben immens wichtig: Er ist immer da, mit ihm kann jeder ein Schwätzchen halten – viele kommen dafür auch ohne Tennissachen vorbei“, erzählt die Präsidentin des Stadtsportbundes und ergänzt: „Er ist sehr bescheiden und hat immer ein offenes Ohr für alle Sorgen.“

In das Lob stimmt auch der aktuelle Vorstand mit ein: „Enrico Pankratz ist unsere gute Seele des Vereins. Er ist sehr emsig, ohne Menschen wie ihn würde es nicht funktionieren“, meint Ulf Holzmann, Vorsitzender des Tennisclubs Frankfurt. Auch von Trainer Falk Schöler, der ihn 2004 in den Verein einarbeitete, gibt es nur positive Worte: „Enrico ist Ansprechpartner für alle und ist eigentlich immer auf dem Platz zu finden. Er repariert alles und weiß über alles Bescheid – es ist schön, wenn man so einen Menschen im Verein hat.“

Für Hobbys bleibt da keine Zeit – zumindest während der Saison, die von April bis Oktober dauert. In der übrigen Zeit des Jahres fährt Pankratz mit seiner Lebensgefährtin dann auch mal in den Urlaub, ebenso werden alle aufschiebbaren Arzttermine in diese Zeit gelegt. In Frankfurt fühlt er sich wohl und möchte der Oderstadt treu bleiben – allein wegen seiner hier lebenden Eltern, die in dieser Woche ihren 66. Hochzeitstag feierten und um die er sich kümmert. Die Zeit mit ihnen ist eine der wenigen Ausnahmen, bei denen Enrico Pankratz nicht auf der Tennis-Anlage anzutreffen ist.