Protestschweine und Girgentanaziegen

Sandra Euent

Paaren-Glien (MOZ) Was haben Thüringer Waldziegen und das Rotbunte Husumer Schwein, das auch als Dänisches Protestschwein bezeichnet wird, gemeinsam? Sie sind bedrohte alte Haustierrassen und leben zusammen mit weiteren Tieren im Arche-Haustierpark. Der Park und seine Bewohner werden in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Fest im MAFZ Erlebnispark Paaren gefeiert.

Am 11. und 12. August können alle Tiere, viele von ihnen haben derzeit Junge, ausgiebig beobachtet werden. Einige tierische Gäste werden auch streichel- und somit hautnah erlebbar sein. Von 10 bis 17 Uhr geben sich unter anderem Girgentanaziegen mit ihren großen gedrehten Hörnern oder das Luxkaninchen, das für seine besondere, pastellartige Fellfarbe bekannt ist, die es im Laufe seines Wachstums auch ändert. Junge Luxkaninchen haben ein reinweißes Unterfell, die typische Färbung tritt erst nach dem ersten Fellwechsel zu Tage.

Wer eher große, behufte Tiere mag, der ist bei den Eselfreunden richtig. Ponys warten auf kleine Reitersfreunde. Unterhaltung, Spiel und Spaß im Haustierpark, Quiz, basteln, Kinderschminken und vieles mehr ergänzen das Angebot. Im Pavillon gastiert an beiden Tagen der Berliner Puppenkoffer. Jeweils um 11 Uhr gibt es Rotkäppchen und um 14 Uhr Pumuckl für die ganze Familie. Hier bitte einen kleinen Eintritt von 1 Euro pro Person einplanen.

Bei dem zu erwartenden sonnigen Wetter wird die Wasserspielewelt natürlich ein großer Anziehungspunkt ein. Wer es etwas ruhiger mag, bummelt durch den Schaugarten. Für die Stärkung zwischendurch bieten die Brauereischänke mit Marktplatzambiente und die „Historische Brauereimanufaktur von 1834“ regionale Spezialitäten und Leckereien für den Gaumen.

Auf dem Haustierfest soll es auch einen Ferientrödelmarkt geben. Wer noch mittrödeln möchte, kann sich über den Kontakt auf der Internetseite des Erlebnisparks (www.erlebnispark-paaren.de) anmelden. Bitte 5 Euro pro laufenden Meter Standgebühr einplanen.

Am Samstag sorgt das Duo „Rolog“ für die musikalische Unterhaltung und am Sonntag spielen die „Lychener Stadtmusikanten“ in der Brauereischänke. Das Gelände des Erlebnisparks ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet, das Haustierparkfest geht von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Übrigens: Der Haustierpark im Erlebnispark ist einer von zwei von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) anerkannten Arche-Parks in Brandenburg.