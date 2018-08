Angriff und Verteidigung in der Bierhalle

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Abhaken und nach vorne schauen, so lautet die Parole nach dem erbitterten Flüchtlingsstreit der Union. Die CSU richtet nun alle Kraft auf die Landtagswahl – und da gehören Festzeltreden des Parteichefs unbedingt dazu. Doch von Normalität ist beim ersten derartigen Auftritt von Horst Seehofer seit dem Riesenstreit nicht viel zu spüren.

In der hölzernen Bierhalle von Töging am Inn herrscht eine Affenhitze, doch Seehofers Seelenthermometer meldet Wohlfühltemperatur: „Sie glauben gar nicht, wie schön es ist, wenn man aus der Bundeshauptstadt ins gelobte Land zurückkommt“, schwärmt der CSU-Chef, nachdem er ordnungsgemäß mit Beifall und Blasmusik begrüßt wurde.

Es ist sein erster Auftritt in bayerischem Wahlkampfambiente seit Wochen, seit dem großen Krach über die Flüchtlingspolitik mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), seit seinem Rücktritt vom Rücktritt. Und Seehofer möchte einiges loswerden, selbst wenn sich seine Ansprache – wohl auch aufgrund der klimatischen Bedingungen – auf eine knappe Dreiviertelstunde beschränkt.

Der Parteichef und Innenminister verteidigt seine Politik, betont, dass er für seine Überzeugungen kämpfe und als Innenminister nur das Recht durchsetze. Merkel erwähnt er nicht. Die Kanzlerin hatte ihrerseits – auch mit Blick auf Seehofers Attacken – vor allem die „schroffe Tonalität“ des Streits kritisiert. Der CSU-Chef aber hat offenbar nichts zurückzunehmen. Anders als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) übrigens, der sich nach seinem Ausflug in das bundespolitische „Endspiel um die Glaubwürdigkeit“ wieder mehr als Landesvater präsentiert.

Sogar einen gemeinsamen Wahlkampftermin mit der CDU-Chefin soll es geben: Ende September sprechen Söder und Merkel bei einer Europa-Veranstaltung in Ottobeuren, wie eine CDU-Sprecherin bestätigt. Noch Ende Juni hatte der CSU-Ministerpräsident dagegen durchblicken lassen, im Wahlkampf auf Merkel verzichten zu wollen.

Die neue Södersche Friedfertigkeit dürfte auch eine Reaktion auf die Umfragewerte sein, die zeigen: Genutzt hat der Flüchtlingsstreit CDU und CSU nicht. Im Gegenteil. Im jüngsten „Deutschlandtrend“ fällt die Union auf das Rekordtief von 29 Prozent. Die AfD dagegen legt auf 17 Prozent zu. Das sei nach dem Flüchtlingsstreit ja zu erwarten gewesen, heißt es dazu in der CDU-Parteizentrale.

In Bayern dümpelt die CSU gut zwei Monate vor der Landtagswahl bei knapp 40 Prozent. Die angestrebte absolute Mehrheit lässt sich so nicht halten. Sollte dieses Ziel verfehlt werden, werden spätestens ab 14. Oktober Schuldige gesucht. Seehofer dürfte dann dazu gehören. Nicht nur die Zukunftsaussichten, auch die täglichen Aufgaben sind derzeit alles andere als angenehm für den Minister. Die Verhandlungen mit Griechenland, Spanien und Italien über die für seinen Masterplan nötigen Rücknahmeabkommen gestalten sich zäh. „Ob das alles auf Dauer so aufgeht, werden wir sehen“, sagt Seehofer in Töging. FDP-Vize Wolfgang Kubicki wirft ihm deswegen „Untätigkeit“ vor. Die weiteren Baustellen heißen: Inbetriebnahme der außerhalb Bayerns eher unbeliebten zentralen Flüchtlingsaufnahmen (Anker-Zentren), Justiz- und Behördenärger rund um die strittige Abschiebung des mutmaßlichen islamistischen Gefährders Sami A. und Nachbeben des Bamf-Skandals.

Ein bisschen dünnhäutiger haben die letzten Wochen den eigentlich recht robusten Seehofer offenbar gemacht. In Töging beklagt er Angriffe gegen ihn „weit unter der Gürtellinie“ und sogar „Fake News“. Er sehe sich daher „gezwungen“, ab Ende August über den Kurzmitteilungsdienst Twitter für die Verbreitung der Wahrheit zu sorgen, kündigt er an.

Entnervt zog Seehofer außerdem seine Schirmherrschaft für den Deutschen Nachbarschaftspreis zurück, nachdem er aus dessen Reihen für seine Aussagen in der Flüchtlingspolitik kritisiert worden war. Der Geschäftsführer der nebenan.de-Stiftung, Michael Vollmann, nennt das ein „bedauernswertes Signal“.