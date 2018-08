Falkenseer Tafel am neuen Standort

Silvia Passow

Falkensee Die Anstrengung der vergangenen Tage steht Ilona Hilker, der stellvertretenden Leiterin der Falkenseer Tafel, noch ins Gesicht geschrieben, doch die Augen glänzen vor Stolz. Einen Tag vor der geplanten Eröffnung der Falkenseer Tafel und Möbelbörse, darf schon mal ein Blick in die neuen Räume geworfen werden. Groß und geräumig sind sie, noch wird aufgebaut, verstaut und sortiert. In der Kleiderkammer liegen die Kleidungsstücke bereits säuberlich gefaltet in den Regalen oder hängen auf Bügeln. In der Möbelbörse wird noch ordentlich gewerkelt, fleißige Helfer mit Bohrmaschinen in der Hand, schrauben hier, bauen dort auf. Seit 1. August stehen die Türen hier offen, geht der Betrieb der Tafel in den neuen Räume weiter. Tafel und Kleiderkammer sind nun in der Döberitzer Straße 15 zu Hause. Soziale Möbelbörse (03322/127818), sowie die Kleiderkammer und die Lebensmittelausgabe/Tafelladen (03322/429265) sind zu den bisherigen Öffnungszeiten zu erreichen.