Auszeichnung für Paretz

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Der Ketziner Ortsteil Paretz wurde als 14. Mitglied in die Arbeitsgemeinschaft „Historische Dorfkerne in Brandenburg“ aufgenommen, das teilte das Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft mit. Paretz reiht sich ein in eine Gemeinschaft, in der Dörfer wie Burg im Spreewald, Fürstlich Drehna, Neuhardenberg und Wiesenburg bereits zur Erhaltung ihrer historischen Bausubstanz zusammenarbeiten.

Paretz gewann überörtliche Bedeutung, als es um 1800 mit dem Schloss, Schlosspark und der Dorferneuerung zum Sommersitz von König Friedrich Wilhelm III. und seiner Gemahlin Königin Luise umgestaltet wurde. Der König erteilte David Gilly den Auftrag, dass geplante Musterdorf zu bauen. Alte Kossätenhäuser wurden abgerissen und auf Kosten des Königs weitestgehend einheitlich neu errichtet. Dazu kam eine ganze Reihe von Gebäuden mit besonderen Aufgaben. So entstand eines der wenigen nicht nur konzipierten, sondern auch vollständig ausgeführten Projekte dieser Art um 1800 in Deutschland. Das Schloss, die Kirche und viele der Gebäude wurden in den letzten Jahren denkmalgerecht saniert. Die Auszeichnung wird am 30. August durch Minister Jörg Vogelsänger an Bürgermeister Bernd Lück und den Ortsbeirat Paretz übergeben. Gemeinsam mit Vertretern des Landkreises und der Stadt wird der Minister anschließend einen Rundgang durch den denkmalgeschützten Ort machen und die Sehenswürdigkeiten besichtigen. Die Arbeitsgemeinschaft „Historische Dorfkerne“ wurde 2005 zur Bewahrung der historischen Bausubstanz und Infrastruktur gegründet. Gleichzeitig geht es darum, dass Bewusstsein der Bürger vor Ort für historische Dorfstrukturen zu wecken, die Einbettung der Dörfer in die Landschaft sichtbar zu machen und das Besondere herauszuarbeiten. Ziel ist es, die zum großen Teil noch erhaltene, historisch gewachsene Dorfstruktur und den individuellen Charakter zu bewahren und weiter zu entwickeln.