Das Schöne in polnischer Kultur

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Seit Januar arbeitet Małgorzata Picz als polnischsprachiges Pendant zu Musikpädagogin Anne Kathrin Meier am Brandenburgischen Staatsorchester in Frankfurt. Kindern und Jugendlichen Musik und polnische Kultur näherzubringen sieht sie als Erfüllung.

Wenn alle zusammen singen und tanzen, ist Małgorzata Picz glücklich. Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern – vor kurzem haben sie alle bei einem Projekt Instrumente ausprobiert. Beim Koboldkonzert gab es Bewegungsspiele zum Regentropfen-Prélude von Chopin. Und im April standen 200 Jugendliche beim Musical „!?Große Gefühle!?“ des Education-Projektes zusammen auf der Bühne – Małgorzata Picz ist bei alledem in erster Linie für die polnischen Kinder zuständig. Eine Musikpädagogin hat das Brandenburgische Staatsorchester mit Anne Kathrin Meier schon eine Weile. Seit Januar sitzt auch Małgorzata Picz im Boot, „da es viele deutsch-polnische Projekte gibt“, erklärt sie. „Es macht absolut Spaß“, sagt die 45-Jährige.

Früher hat die Opernsängerin zusammen mit ihrem Mann an der Warschauer Staatsoper gesungen. Dann bekam er eine Stelle an der deutschen Oper in Berlin, Ende 2006 zog die dreiköpfige Familie nach Falkensee. In Berlin eine Anstellung als Sopran zu bekommen, sei schwierig, Małgorzata Picz hielt sich mit kleinen Jobs über Wasser. Mit Freunden gründete sie den Verein Interkulturelle Begegnungen. Mit Opern-, Kunst- und Theaterworkshops ziehen sie durch Brandenburger Schulen. „Manchmal singe ich auch“, erzählt sie lachend. Zusammen mit ihrem Mann und anderen Sängern hat sie Live-CDs aufgenommen – von einem Valentinskonzert mit polnischem Tango aus den 20er-Jahren zum Beispiel. „Irgendwie schaffe ich das alles noch“, sagt sie. 20 Stunden in der Woche arbeitet sie für das Staatsorchester, kann manche Arbeiten auch zu Hause erledigen. „Ich möchte weiter das Schönste in der polnischen Kultur und Musik zeigen.“

Auf die Stelle in Frankfurt wurde sie durch die deutsch-polnische Gesellschaft aufmerksam. „Die Kinder sind so eifrig, sie wollen auch mitmachen“, sagt sie nach den ersten Monaten im Job. Den Satz „wir möchten mit Profi-Musikern spielen“ höre sie sehr oft. Besonders, weil es auf polnischer Seite in der Nähe keine Philharmonie gebe, seien die Staatsorchester-Projekte für die Kinder aus Polen die einzige Möglichkeit, ein größeres Orchester zu erleben. „Sie dürsten danach“, sagt die Gesangspädagogin, die ihre Arbeit als sehr dankbar beschreibt. „Das ist wirklich eine Erfüllung.“

Ihr Vertrag läuft erst einmal zwei Jahre. Sie hofft, länger bleiben zu können, kann sich auch vorstellen, nach Frankfurt zu ziehen. „Alles ist möglich. Die Menschen sind so sympathisch. Es ist nicht so anonym wie in Berlin“, sagt sie. Auch im Staatsorchester sei die Stimmung sehr herzlich, alle halten zusammen. Sie habe sehr schnell Kontakte zu Deutschen und Polen knüpfen können. Ihre Tochter möchte, Musikvermittlung oder Kulturmanagement zu studieren, ein deutsch-polnisches Jurastudium an der Viadrina kommt auch in Frage. „Dann fehlt nur noch etwas für meinen Mann. Wenn eine Oper gebaut wird, dann kommt er“, scherzt sie. Für den Sommer hatte die Familie geplant, in die polnischen Berge zu fahren. Das war für Małgorzata Picz auch erst einmal notwendig – und ist einer der Gründe, warum sie ihre Tochter eher im Jurastudium sieht. Zwar war sie im Jugendchor und an der deutschen Oper. „Aber singen kann sie auch am Nachmittag“, sagt Małgorzata Picz. Schon als Kind habe ihre Tochter mitbekommen, dass man als Opernsängerin nach den Vorstellungen erst sehr spät nach Hause kommt. Für das Familienleben sei das manchmal schwierig. Als die Familie in Wrocław lebte, waren keine Verwandten in der Nähe. Entweder besorgte Familie Picz einen Babysitter oder nahm das Kind mit zur Oper, wo es in der Garderobe wartete. Als ein „bisschen verrückt“ beschreibt Małgorzata Picz diese Zeit. „Die Schattenseiten kennt meine Tochter auch.“

Andererseits: Ohne die Liebe zur Musik gäbe es die Familie heute vielleicht nicht. Małgorzata Picz kommt aus Łódz, hat an der Musikakademie in Wrocław studiert. Zusammen mit ihrem Mann machte sie ihren Abschluss. Bei ihrer Diplomvorstellung mimten sie Susanna und Figaro der Oper Figaros Hochzeit – ein halbes Jahr später heirateten sie selbst – dieses Mal ohne eigenen Gesang. „Auf unserer Hochzeit haben unsere Freunde gesungen“, erzählt sie lachend. „Wir hatten genug.“