Lohnender Abstecher nach Calau

Blick in die Cottbuser Straße in Calau: Links sind Fahrzeuge geparkt, rechts schlängelt sich der Verkehr vorbei. © Foto: Anett Zimmermann

In der Cottbuser Straße in Calau: Die kleine Delegation aus Wriezen mit Bürgermeister Karsten Ilm (CDU, vorn r.) ließ sich im Juni von Helga Jochintke aus dem Calauer Bauamt den „Gemeinsam genutzten Raum“ erläutern. Der Bereich ist als Spielstraße ausgewiesen. © Foto: Stadt Calau

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen und Calau trennen je nach Strecke etwas mehr als 150 Kilometer und zirka zwei Stunden Fahrzeit mit dem Auto. Aber der Ausflug lohnt sich! Auch, um sich nur mal die Cottbuser Straße anzuschauen, denn das eröffnet einen neuen Blick auf die Wriezener Wilhelmstraße.

Calau, die Kleinstadt im Süden Brandenburgs und im Wirtschaftsraum Spreewald gelegen, ist vielleicht schon da, wo Wriezen erst noch oder wieder hin will. Jedenfalls ist es mit 7880 Einwohnern deutlich näher an der Zahl 8000, die sich Wriezen als Ziel gesetzt hat. Hier leben zurzeit knapp 7400 Menschen. Und: Die Geschäftsstraße im Calauer Zentrum – die Cottbuser Straße – macht mehr her als die Wriezener Wilhelmstraße.

Gerade mal zwei Läden stehen dort leer, wobei sich einer davon offenbar im Umbau befindet und noch in diesem Jahr wieder eröffnet werden soll. In Wriezen gibt es etwa ein Dutzend leerer Läden – zum Teil bereits seit Jahren. Vier davon gehören zur Haus-, Grundstücks- und Baubetreuungsgesellschaft mbH (Hageba). Die Läden zu vermarkten, ist Thomas Bachmann, seit Jahresbeginn Geschäftsführer, ein wichtiges Anliegen. Deshalb verfolgt er die Diskussionen um die Wilhelmstraße ebenfalls mit Aufmerksamkeit.

Aber es ist auch nicht so, dass sich dort nichts tun würde. So hat dort im Juli der FSK An- und Verkauf eröffnet, der zudem Wohnungsauflösungen und Entrümpelungen anbietet. Und: Die Wriezener Wilhelmstraße ist auch ein deutliches Stück länger als die Cottbuser Straße in Calau.

Allerdings ist Letztere ein sogenannter „Gemeinsam genutzter Raum“ (Shared Space), der von allen Verkehrsteilnehmern gleichberechtigt genutzt werden kann. Ausgewiesen ist sie als Spielstraße mit zusätzlichen Schildern, die das Parken in gekennzeichneten Flächen auf zwei Stunden beschränken. Weitere Verkehrsschilder sucht man dort jedoch vergeblich.

Die einzelnen Bereiche zum Bewegen, Parken oder auch Verweilen erschließen sich oft durch unterschiedliche Straßenbeläge. Die Parkplätze sind allerdings gut belegt. „Früher gab es hier mehr“, sagte eine Geschäftsfrau und fügte hinzu, dass nach einem Einkauf manchmal ja doch etwas mehr zum Auto zu bringen ist. Zumindest scheint das Parken in eigentlich dafür nicht vorgesehenen Bereichen aber nicht gleich mit einem Bußgeld bestraft zu werden. „So lange niemand behindert wird“, heißt es dazu immer. Einem Passanten sind unterdessen die verschiedenen Grautöne, die zum Beispiel die separat vorhandenen (Geh)Wege auf beiden Seiten abgrenzen, zu langweilig. Und einem anderen mit der Gefahr verbunden, dass unterschiedliche Höhen zu spät erkannt werden. Darauf hätten einige Ladeninhaber bereits mit entsprechenden Markierungen reagiert.

In der Cottbuser Straße geht es jedenfalls nicht ohne Rücksicht. So muss immer wieder mal auf entgegenkommenden Verkehr gewartet werden, manchmal stehen auch mehrere Autos hintereinander, ehe es weitergeht. Auffallend ist jedoch, dass die Fahrer mit Gesten und Lichtzeichen auskommen. Drängelndes Hupen gibt es offenbar nicht.

Mehr als einen Bäcker mit Straßencafé gibt es allerdings nicht. Dafür aber am Marktplatz und mit dem Hotel „Zur Post“ auf der anderen Seite der Cottbuser Straße weitere Einkehrmöglichkeiten. Marktage gibt es übrigens zweimal in der Woche: Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 15 Uhr, sofern das Wetter und die Kunden mitspielen. Sonst wird auch schon mal früher eingepackt.

Mit Informationen zur Stadt und ihren Sehenswürdigkeiten können sich Interessierte im Calauer Info-Punkt, zugleich Kundencenter der Wohn- und Baugesellschaft Calau mbH (WBC), an der Ecke Badering versorgen.