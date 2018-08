Mit Bleistift, Hammer und Meißel

Proportionen erfassen: Barbara Bütow beim Skizzieren eines Aktmodells. Die Berlinerin gehört zu den Teilnehmern des von Christine Hielscher im „Atelier an der Weide“ in Gersdorf angebotenen Kurses im Aktzeichnen. © Foto: Heike Jänicke

Gersdorf (MOZ) Im „Atelier an der Weide“ wird es ab heute wieder etwas ruhiger. Die jährliche Sommerwerkstatt von Künstlerin Christine Hielscher ist am Freitag zu Ende gegangen. Hinter den Kursteilnehmern liegen Tage intensiven Arbeitens – sowohl in der Aktmalerei als auch in der Bildhauerei.

Der Admiral hat sich auf einem kräftigen Blatt eines Apfelbaums im Garten des „Ateliers an der Weide“ niedergelassen. Ein schattiges Plätzchen, wenngleich Schmetterlinge Sonne lieben. Nur im Schatten hält es dagegen Petra Lebinsky aus. Denn das, was sie tut, ist schweißtreibend. Die 63-Jährige bearbeitet an diesem heißen Vormittag mit Hammer und Meisel und jeder Menge Frauenpower einen weißen Marmorstein aus Italien. Da kommt man ins Schwitzen, gesteht die Marxdorferin und wischt sich ihre Haare aus der Stirn. Sie gehört zu den Teilnehmerinnen der diesjährigen Sommerwerkstatt im „Atelier an der Weide“. Gastgeber sind Malerin, Grafikerin und Bildhauerin Christine Hielscher und ihr Lebenspartner, der Textilkünstler Dietrich Jacobs. Seit 19 Jahren halten sie immer im Sommer für Interessierte, Anfänger wie Fortgeschrittene, zwei Wochen lang ihre Ateliertüren offen. Dann können sich die Teilnehmer für jeweils eine Woche zwischen intensivem Aktzeichnen und kreativer Bildhauerei entscheiden.

Petra Lebinsky hat sich bewusst für das Bearbeiten eines Steins entschieden. Eine Freundin habe ihr einst von dem Angebot der Bildhauerei erzählt. Jetzt kommt sie schon im fünften Jahr nach Gersdorf, um sich immer wieder der Herausforderung zu stellen. In diesem Jahr eine besondere. „Da liegt eine Frau“, sagt sie und deutet etwas fragend auf die aus dem Stein herausgearbeitete Figur. „Das ist der Kopf, der Arm... Christine hat eine Frau darin gesehen, ich einen Fisch“, meint sie und ergänzt: „Einen Menschen mache ich zum ersten Mal.“ Dann sucht sie den Rat von Christine Hielscher.

Die Künstlerin steht am Freitagvormittag selbst mit an einer der Staffeleien im großen Malatelierraum. Die Energie, mit der die Teilnehmerinnen beim Aktzeichnen dabei sind, ist förmlich zu spüren. In der Mitte hat eine junge, schöne Frau auf einem weißen Tuch Platz genommen. Sie gehört bereits zur „Atelier“- Familie. Wie auch ihr Bruder, der am Nachmittag Modell sitzen wird. „Und noch eine Minute“, sagt die junge Frau. Dann sind die sieben Minuten um. Zeit für einen neue Pose.

Barbara Bütow erfasst schnell die Proportionen und bringt sie auf ihr Papier. Mit Bleistift. Manchmal ist es auch der Fineliner oder Kohle. „Und wenn es ganz besonders schön ist, male ich sogar mit der linken Hand“, sagt die Berlinerin. Seit drei Jahren ist sie dabei, wenn Christine Hielscher und Dietrich Jacobs zur Sommerwerkstatt einladen. Das Besondere am Aktzeichnen sei für sie, dass dabei die Basis fürs Sehen gelegt werde, fürs Formbewusstsein. Je länger sie zeichne, um so mehr spüre sie den Körper, den sie aufs Papier bringt. Die 60-Jährige hat schon verschiedene Modelle gezeichnet. Auch ältere, bei denen das ganze Leben zu sehen sei, aber auch noch die mädchenhafte Unschuld.

Noch ist es angenehm kühl im Atelier, von dem man auf der einen Seite einen wunderbaren Blick auf den kleinen Teich und den blühenden Oleander hat und sich auf der anderen Seite gar nicht satt sehen kann am idyllischen Garten mit all seinen Sommerblumen und alten Obstbäumen. „Der Ort hier ist ein Paradies“, findet Barbara Bütow. Und es gebe dieses schöne Atelier, wo man noch zu moderaten Preisen malen könne. „Der Ort ist kraftvoll, lebendig, kreativ und die Gruppe liebevoll.“ Man kenne sich und sei auf eine leichte Weise befreundet. „Es ist eine große Herzlichkeit und eine schöne Gemeinschaft. Und der Kern der Gruppe sind Christine und Dietrich“, meint Barbara Bütow und lässt sich im nächsten Augenblick wieder vom Zauber der Sommerwerkstatt gefangen nehmen.