Förderung der Jugend als Ziel

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der Rotary-Club Bad Saarow-Scharmützelsee hat einen neuen Präsidenten. Hans-Peter Walenta hat im Juli das Amt von Marco Kurzweg übernommen, die Übergabe fand bei einer Schifffahrt auf dem See statt. Walenta lebt seit 20 Jahren in Bad Saarow, vor acht Jahren – damals trat er in den Ruhestand ein – ist er Rotarier.

Die Präsidentschaft des 69-Jährigen ist, wie bei allen Rotary-Clubs, wieder auf ein Jahr beschränkt. Für seine Amtszeit hat er sich jedoch schon einiges vorgenommen. „Wir wollen vor allem Frauen und jüngere Menschen als neue Mitglieder gewinnen“, sagt er. Auch sonst ist es sein Ziel, sich der Jugend anzunehmen. „Ich will Kontakte mit der Schule knüpfen.“ Ziel sei die Förderung und Unterstützung von Jugendlichen da, wo finanzielle Mittel fehlen. Auch der in Bad Saarow ansässigen privaten Musikschule Allegro möchte er sich annehmen. „Der Präsident kann die Richtung des Vereins bestimmen“, erläutert er. Weiter vorantreiben will er das Projekt einer Kunstmeile an den Wierichwiesen.

Walenta ist Diplom-Physiker. Nach Abschluss seines Studiums in Leipzig war er zunächst im Kombinat Robotron in der Computerentwicklung tätig. Nach der Wende wagte er zunächst den Schritt in die Selbstständigkeit, ehe es ihn beruflich nach Süddeutschland verschlug. Dort arbeitete er im Automotive-Bereich für die Unternehmen Siemens und Johnson Controls in der Elektronik-Entwicklung für Cockpitsysteme.

In seinem Ruhestand engagiert sich Walenta nicht nur im Rotary-Club Bad Saarow-Scharmützelsee. Er ist auch aktives Mitglied im Kammerchor Fürstenwalde.(bs)