Hauptaufgabe Fehlstart vermeiden

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft bei Fußball-Brandenburgligist Preussen Eberswalde auf Hochtouren. Bloss nicht wieder so einen Fehlstart wie in der vorigen Saison hinlegen, heißt die Devise bei den Preussen. Die nun beginnende heiße Phase der Vorbereitung kann da vielleicht schon ersten Aufschluss geben.

Brandenburgligist Preussen Eberswalde powert der neuen Spielserie emsig entgegen. In gut zwei Wochen startet die Saison 2018/2019 mit der ersten Runde im Landespokal beim Landesklassenvertreter VfB Trebbin. Eine Woche später, am Freitag, dem 24. August um 19.30 Uhr eröffnet dann das Barnim-Derby zwischen Union Klosterfelde und Preussen Eberswalde die neue Brandendburgligasaison. Gleich zwei anspruchsvolle Auswärtsaufgaben für das neu formierte Team von Preussen-Trainer Obrad Marjanovic. Dementsprechend war das Vorbereitungsprogramm dann auch ausgerichtet. Neben intensiven Trainingseinheiten stand und steht noch ein anspruchsvolles Testspielprogramm mit namhaften Gegnern an. Zudem sind sechs Abgänge (Soheil Gouhari, Fatih Aydogdu, Hassan Oumari, Dennis Aerts, Enrico Schöffel, Adam Wiejkuc) zu ersetzen, die Neuzugänge ins Preussen-Team zu integrieren. Vorerst sind erst zwei Neuzugänge da, die in den bisherigen Testspielen auch zu sehen waren. Beide Neuen hinterließen bisher schon einen bemerkenswerten Eindruck. Besonders Moris Fikic, 27 Jahre alt, kam vom Ligakonkurrenten SV Falkensee/Finkenkrug, hat sofort eine wichtige Rolle im zentralen Mittelfeld eingenommen. Nummer zwei, Djordje Petrovic, kommt aus Berlin und wird ebenfalls im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Der 24-Jährige stieß vom Berliner Landesliga-Aufsteiger FK Srbija Berlin zu den Westendern. Als dritter Neuzugang stößt nächste Woche der 25-jährige Japaner Shutaro Muraguchi zu den Preussen. Derzeit weilt er noch in seinem Heimatort in Japan.

Mit Rückkehrer Steven Zimmermann und Chinonso Solomon Okoro und noch den einen oder anderen anvisierten Neuzugang, hat dann Trainer Obrad Marjanovic mit seinem Co-Trainer Steffen Sasse dann einen vielversprechenden Kader beisammen. Ziel ist es, einen besseren Saisonstart hinzulegen, als in den vergangenen Jahren erlebt. Die intensive Vorbereitung soll dazu beitragen.

Die ersten drei Testspiele, innerhalb von sechs Tagen zu Vorbereitungsbeginn absolviert, waren bereits vielversprechend, und dies, obwohl eine größere Anzahl an Leistungsträgern noch nicht dabei waren. Beim gleichklassigen Mecklenburg-Vorpommerschen Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg wurde mit 3:2 Toren gewonnen. Das folgende 4:2 beim Oberligisten SV Altlüdersdorf war so auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Der 4:2-Heimspiel-Sieg gegen Landesliga-Aufsteiger Grün-Weiß Ahrensfelde war standesgemäß und wurde von beiden Trainer als eine sehr lehrreiche Trainingseinheit gewertet. Da leider der Angermünder FC sein Testspiel (27. Juli) gegen die Preussen abgesagt hatte, hatte Trainer Marjanovic mit seinen Spielern unbeabsichtigt eine zehntägige testspielfreie Trainingsphase.

Jetzt geht es am Samstag in die heiße Endphase der Vorbereitung, mit vier anspruchsvollen Gegnern innerhalb von acht Tagen. Alle Spiele finden im Westendstadion statt.

Am Sonnabend ist ab 14 Uhr die Elf von Türkspor Berlin zu Gast. Trainer Marjanovic weiß von der Spielstärke des letztjährigen Aufsteigers in die Berlinliga. Immerhin hat das Team innerhalb von vier Jahren den Weg von der Kreisliga A bis in die Berlinliga bewältigt. Als Liga-Neuling wurde Türkspor 12. der Tabelle. Für die neue Saison strebt Gästetrainer Daniel Volbert mit seiner Elf einen einstelligen Tabellenrang an. Für die Westender somit ein Spiel auf Augenhöhe anvisiert. Am Dienstag, 7. August ab 19.30 Uhr, gibt Landesklassenvertreter VfB Gramzow seine Visitenkarte im Westendstadion ab, hofft auf ein achtbares Endresultat. Vom folgenden Freitag bis Sonntag (10.-13. August) weilt dann Preussen im Dorado in Ruhlsdorf im Trainingslager und hat sich ein richtig hartes Testprogramm auferlegt. Für Freitagabend (10. August/19.45 Uhr im Westendstadion) wurde noch kurzfristig Oberligist SC Staaken für ein Testspiel gewonnen. Eine echte Standortbestimmung für die Westender. Auch beim letzten Vorbereitungsspiel, nur einen Tag später, am Sonnabend, 11. August um 15 Uhr im Westendstadion, kommt mit der SG Großziethen aus der Landesliga Süd ein Gegner, gegen den die Eberswalder ebenfalls noch nicht gespielt haben. Wichtig für Trainer Marjanovic ist in diesen interessanten Vergleichen aber besonders zu sehen, wie sich seine Spieler spielerisch und konditionell präsentieren. Geht es doch jetzt in der Mannschaft darum, so Preussens erfahrener Coach, sich für die kommenden Pflichtspiele im Pokal und der Liga anzubieten.