Martha bereichert Hohenstückens  Mitte

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) „Das wird das beste Café der Stadt“, zeigt sich Norbert Fröhnlich, Geschäftsführer des Senioren- und Pflegezentrums (SPZ), beim Presserundgang durch das neue Café Martha selbstbewusst. Und er könnte Recht haben. Denn was bisher das Seniorencafé des dazugehörigen Wohnheims am Tschirchdamm, samt in die Jahre gekommenem Speisesaal und goldenen Kronleuchtern, war, wurde seit Beginn der Bau- und Umbauarbeiten am 21. März einer wahren Schönheitskur unterzogen: moderne Holzverkleidungen, Polster- und Loungemöbel im Retrostil – natürlich in den SPZ-Farben grau und orange –, gemütliche Tische und eine schön hergerichtete Terrasse, die zu den 60 Plätzen im Café nochmals Platz für rund 30 Personen bietet, laden nunmehr zum Verweilen und genießen bei gemütlichem Ambiente ein. Und das sollen sie auch, denn anders als bisher, ist das Café Martha nun nicht mehr nur Treff- und Anlaufpunkt für Senioren, sondern lädt Brandenburger dazu ein, sich an den selbstgemachten Bageln und Sandwiches, Kuchen und Torten des Hauses zusammen mit Kaffeespezialitäten aller Art zu erfreuen. „Unser Café ist erwachsen geworden, hat sich der Öffentlichkeit geöffnet und hat mit der modernen Ausstattung, wie Bildschirmen und einem extra abtrennbaren Seminarraum, ins Jetzt gefunden“, freut sich Einrichtungsleiter Holger Schuld. Doch nicht nur optisch, auch geschmacklich soll ‚Martha’ überzeugen, weshalb alle Mitarbeiter eine Barista-Schulung erhalten haben und Kaffee-Liebhabern mit der hauseigenen Mischung ‚Martha’ etwas ganz besonderes geboten wird. Geröstet wird sie in Potsdam, den Geschmack hat das Team nach und nach abgestimmt. Wer dabei selbst erleben will, wie ‚Martha’ schmeckt, hat ab dem morgigen Montag 6. August, die Chance dazu, denn dann wird das Café um 10 Uhr eröffnet und die Eröffnungswoche mit vielen Überraschungen feierlich eingeleitet.