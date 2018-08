Acht Bewerber für Temnitzer Amtsdirektorenposten

Markus Kluge

Amt Temnitz (MOZ) Voraussichtlich im September wird es im Amt Temnitz einen neuen Amtsdirektor oder eine neue Amtsdirektorin geben. In dieser Woche haben sich acht Bewerber, darunter auch welche aus der Region, dem Amtsausschuss vorgestellt. „Die Vertreter aller Gemeinden haben nun etwas Bedenkzeit“, sagte der Ausschussvorsitzende Thomas Voigt am Freitag.

Ende des Monats soll in nichtöffentlicher Sitzung darüber beraten werden, welche Bewerber in die engere Auswahl kommen, die sich im September im Ausschuss öffentlich vorstellen dürfen, so Voigt. In geheimer Wahl – oder wenn alle Mitglieder für eine öffentliche Abstimmung sind – wird dann der neue Amtschef bestimmt. Seit Mai führt die Temnitzer Kämmerin Kerstin Dames die Verwaltung. „Das läuft alles sehr gut und ohne Probleme“, so Voigt. Zuvor war Susanne Dorn acht Jahre lang Verwaltungschefin. Zum Ablauf ihrer Amtszeit hatte sich der Ausschuss bei gleichen Stimmenanteilen dafür entschieden, sie nicht einfach wiederzuwählen, sondern auch neue Bewerber zuzulassen. Dorn schloss daraufhin aus, sich erneut um ihren Posten zu bewerben. Das gesamte Verfahren war von vielen Konflikten begleitet worden. (kus) (Kommentar Seite 2)