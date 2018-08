Trotz Hitze strömen Gäste in den Ziegeleipark

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Der langanhaltenden Hitze zum Trotz strömen die Besucher zurzeit in den Ziegeleipark Mildenberg. Aktuell gebe es gegenüber dem Vorjahr sogar ein kleines Plus, zog Ziegeleiparkchef Roy Lepschies ein Zwischenfazit nach gut vier Monaten. Seit fünf, sechs Wochen gebe es einen stetigen Besucherstrom. Auffallend sei auch, dass wieder viele Familien mit Kindern einen Abstecher in den Ziegeleipark unternehmen würden. Damit setze sich der Trend der vergangenen Jahre fort. „Irgendwann hat der Urlauber das Baden auch mal satt, sonst könnte er ja gleich zur Ostsee fahren“, begründet Lepschies, weshalb sich der Ziegeleipark gegenwärtig großer Beliebtheit erfreut. Auf Abkühlung müsse trotz niemand verzichten. Der Herzbergstich lädt zur willkommenen Abkühlung ein. Bislang seien 28 000 Besucher gezählt werden, rund eintausend mehr als im gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Und ein Publikumsmagnet steht noch an: Am 18. und 19. August wird es wieder das Oldtimertreffen „Faszination Technik“ geben. Diese Veranstaltungen konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich die Besucherzahl steigen. Mit einer ähnlich großen Resonanz rechnet Marketing-Mitarbeiterin Karina Walenski auch in diesem Jahr.