Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gab es Leben auf dem Mond? Ja, klar. Zeitweise, zwischen 1969 und 1972. Es hinterließ Schuhabdrücke und Flaggen und war ausschließlich männlich. Zwölf Amerikaner stiefelten über den Erdtrabanten. Möglicherweise liefen sie über Gelände, das früher mal nass war und von unbeschuhten Bewohnern besiedelt.

Der Astrophysiker Dirk Schulze-Makuch von der Technischen Universität Berlin und Ian A. Crawford aus London schreiben im Magazin Nature, dass es noch außeramerikanisches Leben auf dem Mond gegeben haben könnte. Keine grünen Männchen, aber Mikroben, primitive Bakterien. Denn der Mond war wohl nicht immer so staubtrocken und hüllenlos wie heute. Es könnte dort dereinst flüssiges Wasser gegeben haben. Darauf deuten Untersuchungen mit Satelliten und Analysen der Gesteinsproben hin, die die Amerikaner mitbrachten. Danach könnte es an den Polen unter dem Monddreck Eis geben. Außerdem fanden Forscher im Mondgestein Spuren von Wasser, nämlich Moleküle aus einem Wasserstoff- und einem Sauerstoffatom.

Schulze-Makuch und Crawford haben diese Studien ausgewertet und kommen zum Schluss: Der Mond könnte zwei wässrige Phasen erlebt haben. Die erste unmittelbar nach seiner Entstehung. Der gängigen Theorie zufolge rammte vor 4,5 Milliarden Jahren ein anderer, schwerer Himmelskörper die Erde. Bei dem Crash wurde Material aus dem Erdmantel ins All geschleudert, das später zum Mond verklumpte. In dieser Geburtsphase könnte sich Wasser gebildet haben. Es könnte aber auch durch einschlagende Asteroiden auf den Mond transportiert worden sein. Sehr optimistische Schätzungen nehmen einen bis zu einem Kilometer mächtigen Mondozean an.

Etwas später, vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren könnte der Erdbegleiter dann noch einmal zumindest feucht gewesen sein. Zu dieser Zeit soll es auf dem Mond zu Eruptionen von Lava gekommen sein – die das Wasser an die Oberfläche befördert haben. Der Mond muss damals eine zumindest dünne Atmosphäre besessen haben, die verhinderte, dass sich das Wasser sofort ins All verflüchtigte. Es könnte 70 Millionen Jahre lang zumindest primitive Lebewesen den Mond bevölkert haben. Möglicherweise kamen sie sogar mit Meteoriten von der Erde.

Die Theorie vom Leben auf dem Mond klingt plausibel, ist aber spekulativ. Um der Sache auf den Grund zu gehen, müsste wieder ein bisschen Leben auf den Mond kommen. Um mal tiefer nachzubohren im Staub. Doch seit 1972 hat kein Mensch mehr den Mond betreten. 37 Jahre lang landete nicht mal eine Sonde dort, bis die Chinesen 2013 ihren „Jadehasen“ aufsetzen ließen. Die Amerikaner haben wenig Lust auf neue Mondspaziergänge. Dafür aber träumen die Europäer von Siedlungen auf den sonnenbeschienenen Hängen von Mondkratern. Frühestens 2030. Die Chinesen planen 2019 die nächste Mission. Sie wollen Gesteinsproben zur Erde bringen und später auch eine Forschungsstation auf dem Erdtrabanten bauen. Das nachweislich 13. Lebewesen auf dem Mond, es könnte ein Chinese sein. Der nach Mikrobenspuren sucht.