Beim Baugebiet noch viele offene Fragen

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Der Bebauungsplan „Wohngebiet Wesendahler Straße Nord III“ wird zunächst nicht aufgestellt. Wegen zahlreicher offener Fragen wurde die Beschlussvorlage von den Stadtverordneten in den zuständigen Bauausschuss verwiesen.

Der betreffende Bereich ist rund 4,75 Hektar groß und befindet sich nördlich der Wesendahler Straße. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein allgemeines Wohngebiet geschaffen werden. Vorgesehen ist die Errichtung von insgesamt 47 Einfamilienhäusern.

Den Antrag auf Aufstellung des Bebauungsplanes hatte die City-Haus Immobilien GmbH bereits im Oktober 2017 gestellt. Dies war erforderlich, weil sich die Vorhabensfläche im Außenbereich befindet und somit kein Baurecht besteht. Im Flächennutzungsplan der Stadt Werneuchen ist das Gebiet bereits als Wohnbaufläche dargestellt.

Das Unternehmen verwies auch darauf, dass gegenwärtig noch nicht absehbar sei, wie viel neue Wohnbauflächen die Kommune voraussichtlich nach dem neuen „Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion“ (LEP HR) ausweisen darf. Daher solle der Geltungsbereich des Bebauungsplanes zunächst nur die Hälfte des insgesamt 8,82 Hektar großen Grundstücks umfassen. Neben den Einfamilienhäusern will City-Haus auch einen Kinderspielplatz bauen. Die Erschließung soll über eine von der Wesendahler Straße abgehenden Ringstraße mit Kreisverkehr erfolgen. Von dort aus, so der Investor, könnte die Bebauung auch im westlichen Bereich des Grundstücks fortgesetzt werden. Weitere 25 Einfamilien-hausgrundstücke sowie 56 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern wären denkbar. City-Haus bot an, die Kosten für den Bebauungsplan sowie für gegebenenfalls erforderliche Fachgutachten zu übernehmen. Auf die Stadt Werneuchen würden keine finanziellen Belastungen zukommen.

Kaum war der Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung aufgerufen, beantragte Thomas Gill bereits eine Verweisung der Vorlage in den Bauausschuss. Der SPD-Fraktionsvorsitzende kritisierte, dass die bisherige Planung im Gremium bereits abgelehnt wurde. Nun hätte man eigentlich eine Neufassung vorlegen müssen. „Wir bauen dort quasi ein komplettes Dorf. Dafür brauchen wir auch eine Infrastruktur“, betonte der Stadtverordnete. Darüber hinaus habe die Kommune ein derart großes Vorhaben noch nie begleitet.

Holger Schulze (Linke) plädierte dafür, die Vorlage nicht abzulehnen. Allerdings befand er auch, „dass die Anbindung über den Flugplatz nicht funktioniert“.

City-Haus-Geschäftsführer Michael Gall, der Rederecht erhielt, bat jedoch um Zustimmung für die Vorlage. Er habe das Grundstück vor zwei Jahren erworben und zunächst lange überlegt, ob er dort etwas entwickeln sollte. Dann sei aber die Stadt Werneuchen auf ihn zugekommen. Nach eigenen Angaben muss er mindestens eine Miete von 10,25 Euro/Quadratmeter „betriebswirtschaftlich darstellen“, um einen Kredit zu bekommen.

„Der Antrag ist bereits in der Stadtverordnetenversammlung durchgefallen“, ergriff nochmal Thomas Gill das Wort. Nun sei erst in letzter Minute eine Änderung mit 14 Stichstraßen vorgelegt worden. „Warum?“, fragte der SPD-Fraktionschef. Man wolle eine Diskussion im Bauausschuss. „Die Verzögerung haben wir nicht zu verantworten“, stellte Gill klar.

„Wir müssen erst die Infrastruktur klären“, pflichtete ihm auch Jeannine Dunkel (CDU) bei.